Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen Z

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh lộng lẫy tạo dáng cùng 3 mỹ nhân đình đám: Ca sĩ Đông Nhi và 2 Hoa hậu là Thanh Thủy và Đoàn Thiên Ân tại một sự kiện ở Thái Lan.

Trong hình, 4 người đẹp Việt lên đồ sang chảnh, ăn ý với concept đen trắng. Dù lớn tuổi nhất và đã là mẹ 2 con nhưng có thể thấy Đông Nhi không hề lép vế so với 3 đàn em.

"Bà mẹ 2 con" Đông Nhi hơn đàn em Thiên Ân và Thanh Thủy lần lượt là 12 và 15 tuổi nhưng vẫn sở hữu sắc vóc ngang ngửa "một chín một mười".

Ngay khi lên sóng, khung hình này đã lập tức gây sốt với hơn 20 nghìn lượt thích và hàng loạt bình luận. Dưới bài đăng, người hâm mộ dành lời khen có cánh cho 4 mỹ nhân đình đám Vbiz.

Đông Nhi lần lượt "đọ sắc" cùng đàn em.

Trước đó, bộ ba mỹ nhân Thanh Thủy, Đông Nhi, Lan Ngọc cũng chung khung hình gây bùng nổ cõi mạng.

Mỗi người đẹp một phong cách nhưng tất cả đều tỏa sáng nhờ visual sáng trưng.

Trong khi Thanh Thủy lên đồ bánh bèo với áo len mỏng phối chân váy ren dài xuyên thấu thì Lan Ngọc tôn vòng 1 nóng bỏng với thiết kế đầm lụa hai dây và Đông Nhi sang chảnh với bộ cánh đen phom dáng cúp ngực.

Nhan sắc nổi bật của 3 người đẹp Việt trên đất Thái.