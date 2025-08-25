Mặt mộc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Thân Thúy Hà

Trong phim "Mưa đỏ", diễn viên Thân Thúy Hà, vào vai mẹ của nhân vật Quang vốn không phải là thử thách về mặt kỹ năng diễn xuất nhưng lại mang đến nhiều trải nghiệm cho chị. Nữ diễn viên nói: "Đặt trong bối cảnh của bộ phim, có những phân đoạn dù đau khổ vì mất con nhưng tôi không được khóc vì đó là nỗi đau âm ỉ. Đã có nhiều khoảnh khắc tôi phải tự trấn an bản thân không được khóc nhưng câu chuyện và bối cảnh đã khiến tôi không kìm được cảm xúc".

Ngoài khả năng diễn xuất tốt, Thân Thúy Hà còn được yêu thích bởi vẻ ngoài mộc mạc, giản dị, nhất là gương mặt thường xuyên không son phấn của chị.

Trên trang cá nhân, Thân Thúy Hà không ngại khoe mặt mộc ở đời thường.

Với Thân Thúy Hà để có làn da khỏe đẹp, chị chọn cách ít trang điểm để da được "thở". Nhờ vậy, ở tuổi 47, làn da của chị vẫn khỏe khoắn, trẻ đẹp.

Bên cạnh đó, việc ăn uống đầy đủ các vi chất cũng là cách để làn da của Thân Thúy Hà đẹp từ sâu bên trong.

Nữ nghệ sĩ còn chịu khó chăm sóc da như đắp mặt nạ thường xuyên để da được cấp ẩm hiệu quả.

Khi đi ra ngoài, Thân Thúy Hà chỉ thoa một lớp kem chống nắng mỏng để làn da đều màu và chống được tia cực tím gây hại cho da.

Việc chăm sóc da cẩn thận như vậy đã giúp Thân Thúy Hà tự tin khoe mặt mộc trẻ đẹp.

Thân Thúy Hà sinh năm 1978 tại Tiền Giang. 16 tuổi, được sự động viên của mọi người, cô gái xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, làn da trắng nõn Thân Thúy Hà quyết định tham cuộc thi Hoa khôi Thanh niên thanh lịch và đạt giải. Sau cuộc thi, cô một mình lên TP.HCM theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp. Từ sàn catwalk, Thân Thúy Hà dấn thân sang lĩnh vực diễn xuất và để lại hàng loạt các vai diễn ấn tượng trong các phim như: Người đứng trong gió, Nếu còn có ngày mai, Cung đường tội lỗi, Giọt nước mắt hận thù, Lục Vân Tiên, Tình yêu còn lại, Cột mốc 23, Thám tử miệt vườn, Duyên kiếp, Vợ quan, Lưới trời...

Ảnh: FBNV