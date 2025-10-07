6 món giúp chuyên gia người Mỹ trẻ hơn 25 tuổi

Chris Gibson là một chuyên gia người Mỹ về lĩnh vực sức khỏe, chăm sóc làn da với gần 40 năm kinh nghiệm. Ông từng cộng tác với NBC, Fox News, CBS... và là tác giả cuốn sách bán chạy Acne Free In 3 Days. Ông cho biết bên cạnh yếu tố di truyền, việc ăn uống đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa của con người, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất, ngoại hình.

Gibson sắp bước sang tuổi 60, song tuổi sinh học trẻ hơn 25 năm.

"Thực phẩm thực sự có thể hoạt động như một loại thuốc chống lão hóa và điều tuyệt vời nhất là bạn không cần đến các loại kem đắt tiền hay các thủ thuật xâm lấn, chỉ một vài thay đổi trong chế độ ăn uống và biến chúng thành thói quen", Gibson nói.

1. Rau họ cải

Bông cải xanh, súp lơ trắng, cải Brussels, bắp cải, cải xoăn... đều là những loại rau giàu chất xơ, khoáng chất như magiê và folate, cùng các hợp chất giúp gan giải độc. Những loại rau này không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt mà còn hỗ trợ tích cực cho sức khỏe các cơ quan, giảm viêm và tăng cường mức năng lượng lành mạnh. Gibson khuyên nên dùng ít nhất 1- 2 bát các loại rau họ cải mỗi ngày, có thể luộc, xào nhanh hoặc dùng làm salad.

2. Dầu ô liu

Là một trong những thành phần chính của chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải, dầu ô liu cung cấp chất béo tốt mà cơ thể cần. Hàm lượng cao chất chống oxy hóa trong loại dầu này còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol xấu, chống lại stress oxy hóa và góp phần giúp não bộ thêm minh mẫn. Vào những ngày bận rộn, Gibson thường uống trực tiếp một thìa dầu ô liu với cùng chút muối nếu ông không có đủ thời gian cho việc nấu ăn.

Thêm dầu olive vào chế độ ăn giúp tăng cường chất béo tốt cùng chất chống oxy hóa lý tưởng cho sức khỏe.

3. Các loại hạt

Hạt điều và hạnh nhân là những lựa chọn hàng đầu của Gibson không chỉ vì anh ấy yêu thích những món này từ nhỏ mà còn bởi chúng rất giàu khoáng chất, chất béo lành mạnh và protein thực vật. Các loại hạt giúp no lâu hơn, kiểm soát lượng đường trong máu và đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu là hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tuổi thọ. "Một nắm hạnh nhân mỗi ngày là một trong những món ăn nhẹ lành mạnh dễ làm và bổ dưỡng nhất", chuyên gia người Mỹ cho hay.

4. Quả mọng

Các loại quả thuộc nhóm berry như dâu tây, việt quất, mâm xôi đen, mâm xôi đỏ... chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin K và các hợp chất chống viêm giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa - yếu tố chính gây lão hóa sớm. "Thêm việt quất vào sinh tố, rắc lên yến mạch, hoặc ăn trực tiếp là cách hữu ích để tăng cường chống lão hóa hàng ngày", Gibson khuyến khích.

5. Sinh tố xanh

Thay vì bỏ bữa hoặc tìm đến các món ăn tiện lợi, Gibson uống một ly sinh tố xanh bao gồm bột protein thực vật, rau xanh, trái cây tươi theo mùa. Ông tin thói quen này không chỉ giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn mà còn tăng cường rất nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa cơ thể, cải thiện sức khỏe làn da.

Sinh tố xanh với nguyên liệu chính là các loại rau, trái cây, vừa bổ sung nhiều vitamin có lợi cho làn da, vóc dáng, vừa giúp tăng cường chất xơ, duy trì cảm giác no, hạn chế thèm ăn hiệu quả.

6. Trà

Thay vì tiêu thụ các loại soda đóng chai hay đồ uống chứa nhiều đường và chất phụ gia, Gibson thường chọn trà. Ông thay đổi giữa trà đen, trà xanh hoặc trà rooibos, vì chúng giàu chất chống oxy hóa, không đường, góp phần chống viêm, giúp làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ sức khỏe làn da.