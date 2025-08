Chuyên gia chỉ cách lấy lại đàn hồi, đảo ngược chảy xệ da

Chris Gibson là một chuyên gia người Mỹ về lĩnh vực sức khỏe, chăm sóc làn da với 37 năm kinh nghiệm. Ông từng cộng tác với NBC, Fox News, CBS... và là tác giả cuốn sách bán chạy Acne Free In 3 Days. Theo chuyên gia, tình trạng da chảy xệ, mất đàn hồi có thể do hao hụt collagen theo tuổi tác, giảm cân đột ngột, tổn thương do ánh nắng mặt trời... Dù không thể đảo ngược quy trình lão hóa, song có một số việc có thể tăng cường collagen cho da, cải thiện kết cấu, từ đó giúp da săn chắc hơn, giảm bớt tốc độ chảy xệ.

Bổ sung collagen peptide

Đứng đầu danh sách những việc nên làm của Chris Gibson là một bổ sung collagen. "Đây đã trở thành lựa chọn hàng đầu của tôi như một liệu pháp tại nhà, không xâm lấn. Tôi mất khoảng 8 tuần để thấy kết quả, giờ đây nó đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày", chuyên gia người Mỹ nói.

Ông khuyến khích chọn collagen peptide (collagen dạng thủy phân) nhờ an toàn cũng như hiệu quả đồng thời kết hợp thêm cùng vitamin C, giúp cải thiện độ ẩm, độ săn chắc và độ đàn hồi cho da.

Ăn chocolate đen

Không giống như chocolate sữa, chocolate đen có tỷ lệ cacao cao, ít đường sữa và phụ gia nên giúp giữ lại nhiều giá trị dinh dưỡng của cacao hơn, đặc biệt là chất chống oxy hóa flavonol.

"Bổ sung flavonol từ cacao hàng ngày giúp cải thiện độ đàn hồi và độ săn chắc của da, đồng thời làm mờ các nếp nhăn nhỏ", Gibson nói. Ông cho biết flavonol có nhiều trong chocolate đen do đó nên ưu tiên tiêu thụ loại có tỷ lệ cacao cao để nhận được nhiều chất này nhất có thể.

Thoa retinoid

Retinoid là một nhóm các hợp chất hóa học có nguồn gốc từ vitamin A (bao gồm retinol và tretinoin), được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm chăm sóc da, có công dụng chính là cải thiện nếp nhăn da, chống lão hóa, mang đến làn da mịn màng hơn.

"Không có thành phần bôi ngoài da nào khác có thể làm được những gì retinol và retinoid kê đơn làm được", Gibson nhấn mạnh. Ông cho biết nhóm hoạt chất này đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào, phục hồi các tế bào da bị tổn thương DNA và kích thích sản sinh collagen. Ông khuyến khích người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu được chứng nhận để xác định nồng độ phù hợp nhất với làn da của mình, đặc biệt là khi cân nhắc sử dụng tretinoin.

Liệu pháp thay thế hormone (HRT)

Đây là phương pháp điều trị sử dụng hormone để giảm các triệu chứng mãn kinh ở phụ nữ. HRT thay thế estrogen và progesterone, hai hormone nữ chính, có nồng độ giảm trong thời kỳ mãn kinh, gây ra nhiều triệu chứng bao gồm mòn xương, giảm mỡ dưới da, ảnh hưởng đến kết cấu da, từ đó khiến da có xu hướng chùng nhão, chảy xệ.

Lăn kim vi điểm

Lăn kim là phương pháp sử dụng nhiều đầu kim nhỏ đâm vào da, gây ra những tổn thương nhỏ, giúp cơ thể kích hoạt quá trình liền da, từ đó tạo ra nhiều collagen, elastin giúp da săn chắc. "Kỹ thuật này làm dày da và có thể xóa mờ các nếp nhăn, vết nhăn nhỏ và thậm chí cả vết rạn da", Gibson giải thích.

Khi lăn kim trên da, làn da phản ứng với những vết kim này như những vết thương rất nhỏ, kích thích quá trình tự tái tạo mô da.

Liệu pháp laser, RF và sóng siêu âm

Các công nghệ như tần số vô tuyến (RF), sóng siêu âm hội tụ vi điểm (Ultherapy) và điều trị bằng laser là những phương pháp không xâm lấn giúp kích thích collagen, cải thiện độ săn chắc của da. "Những liệu pháp này làm nóng các lớp sâu hơn của da để kích hoạt quá trình phục hồi, làm săn chắc mô và tăng cường độ đàn hồi", Gibson nói.

Ông cho biết một số phương pháp điều trị có thể gây đau nhức tạm thời, đặc biệt là sử dụng sóng siêu âm Ultherapy, nhưng chúng hiệu quả đối với tình trạng chảy xệ do mất mỡ hoặc xương.

Ngoài những phương pháp kể trên, chuyên gia Chris Gibson cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các thói quen chăm sóc, ăn uống hàng ngày, góp phần giảm tác hại của tia UV cũng như tạo điều kiện lý tưởng cho da tự tái tạo, hồi phục từ sâu bên trong. "Luôn thoa kem chống nắng, kiên trì với những thói quen lành mạnh và chăm sóc da từ trong ra ngoài", chuyên gia nói.