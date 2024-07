Hai nhóm thực phẩm giúp ngừa lão hóa tốt ngang kem chống nắng

Bác sĩ Qiu Zhenghong nói rằng để ngừa lão hóa, khiến bản thân trẻ trung hơn, phụ nữ ngày nay không ngại chi trả những khoản tiền lớn cho mỹ phẩm, thẩm mỹ nhưng quên mất rằng ăn uống cũng đóng vai trò rất quan trọng đồng thời đây cũng là cách ít tốn kém nhất. Tiến sĩ chỉ ra rằng có rất nhiều yếu tố gây lão hóa, trong đó nguy hiểm nhất là việc tiếp xúc với tia cực tím từ ánh nắng mặt trời. Tia cực tím sẽ khiến da sản sinh ra rất nhiều gốc tự do, gây tổn thương tế bào, đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Để bảo vệ da, bạn có thể tăng cường chất chống oxy thông qua ăn uống, nhờ đó giảm thiểu tổn thương tế bào, tăng khả năng chống viêm, cải thiện da khỏe đẹp .

Bác sĩ Qiu cho biết khi trái cây và rau quả quang hợp chúng đã phát triển cơ chế tự bảo vệ, tạo ra nhiều thành phần chống oxy hóa bao gồm chất phytochemical, anthocyanin, polyphenol,... giúp chúng chống lại tác hại của tia cực tím. Tiến sĩ Qiu khuyên nên cố gắng tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và beta-carotene... để tăng miễn dịch cho làn da.

Các loại rau họ cải được khuyến khích nên ăn hàng ngày vì giàu các chất chống viêm và giàu chất xơ có lợi cho tiêu hóa.

1. Rau màu xanh đậm

Các loại rau có màu xanh đậm bao gồm bông cải xanh, rau bina, bắp cải, cải xoăn,... đều rất giàu vitamin C beta-carotene, alpha-tocopherol, lutein và zeaxanthin. Những chất chống oxy hóa này giúp tăng cường miễn dịch, chống viêm, nhờ đó hạn chế tổn thương do gốc tự do gây ra cho cơ thể, làm chậm lão hóa từ trong ra ngoài. Các loại rau lá nói chung đều có hàm lượng chất xơ dồi dào, nhờ đó hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, hiệu quả. Tiêu thụ nhiều nhóm thực phẩm này cũng góp phần tăng khả năng đào thải độc tố cho cơ thể. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh là một trong những nền tảng quan trọng để giữ làn da khỏe đẹp.

2. Trái cây màu đỏ cam

Đu đủ, cà chua, bí ngô, cà rốt,... cũng được chuyên gia Qiu đánh giá cao về khả năng bảo vệ, làm đẹp làn da. Hầu hết các loại quả có màu cam, màu đỏ tươi đều chứa hàm lượng cao lycopene, có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể ngăn ngừa các vết nám và nếp nhăn do tia cực tím gây ra trên da. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sau 10 đến 12 tuần bổ sung lycopene, nguy cơ bị ban đỏ, sạm nám do tia cực tím trong ánh nắng mặt trời sẽ giảm bớt. Nhóm rau quả có màu đỏ cam cũng chứa nhiều beta carotene - tiền chất của vitamin A, có thể làm giảm tổn thương do tia cực tím gây ra cho da, từ đó bảo vệ da.

Cà chua là một trong những nguồn lycopene dồi dào, giúp chống lại tác hại của tia UV lên da.

Tiến sĩ Qiu cũng nhắc nhở rằng ăn những thực phẩm này không đồng nghĩa với việc bạn sẽ mãi không già đi bởi trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều yếu tố có thể gây ra lão hóa như thức khuya, thiếu ngủ, căng thẳng, thói quen chăm sóc da chưa phù hợp,... Chuyên gia cũng nhấn mạnh nên tránh hút thuốc và hút thuốc thụ động vì nicotine cũng là chất làm đẩy nhanh tốc độ lão hóa, khiến da khô ráp, nhăn nheo.

(Theo ETToday)

