5 việc dễ làm buổi sáng 'đánh bay' mỡ, cân bằng nội tiết

Tegan Michelle, một huấn luyện viên giảm mỡ chuyển hóa với hơn 6.500 người theo dõi trên Instagram, tuần qua gây chú ý khi chia sẻ 5 bí quyết buổi sáng giúp quá trình giảm mỡ hiệu quả hơn.

"Buổi sáng định hình cả ngày của bạn. Nếu bạn muốn giảm mỡ, cân bằng nội tiết tố và duy trì năng lượng, hãy bắt đầu ngày mới một cách có chủ đích", Michelle viết trong phần chú thích video thu hút 1,2 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Dưới đây là 5 thói quen mà Michelle gợi ý:

Ảnh: Deposit Photos

Bắt đầu ngày mới với nước chanh hoặc giấm táo

Trước khi uống cà phê, Michelle khuyên nên uống nước chanh ấm hoặc nước pha giấm táo. Loại đồ uống này giúp kích thích tiêu hóa và "đánh thức" đường ruột, hỗ trợ thải độc, giảm đầy hơi, kiềm hóa cơ thể, hỗ trợ gan đào thải độc tố và ổn định đường huyết.

Tắm nắng sớm để hấp thụ vitamin D

Thói quen thứ hai mà cô gợi ý là nên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời - cả qua da và mắt - trong vòng 30 phút sau khi thức dậy. Nhịp sinh học của cơ thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm cân. Việc hấp thụ ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng giúp điều hòa trao đổi chất, tăng cường serotonin, cân bằng hormone cortisol và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Vận động nhẹ nhàng

Sau một đêm ngủ từ 6-8 tiếng, cơ thể cần được đánh thức bằng các động tác kéo giãn, vận động linh hoạt hoặc yoga nhẹ. Điều này giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ tiêu hóa, giảm tình trạng cứng cơ, viêm và căng thẳng.

Ăn bữa sáng giàu protein

Cà phê và bánh mì tròn (bagel) không còn là lựa chọn phổ biến cho bữa sáng nữa. Nếu bạn mong muốn giảm cân, protein là điều không thể thiếu, vì thiếu protein có thể gây tụt đường huyết, thèm ăn và ăn quá nhiều. Một bữa sáng giàu protein giúp bạn no lâu hơn, ổn định lượng đường huyết và giảm thói quen ăn vặt cũng như cơn thèm không cần thiết.

Hít thở, thiền định và đặt mục tiêu cho ngày mới

Theo Michelle, giảm mỡ không chỉ liên quan đến ăn uống và vận động mà còn gắn chặt với việc quản lý căng thẳng. Căng thẳng kéo dài gây tăng hormone cortisol, khiến cơ thể tích tụ mỡ bụng. Vì vậy, giữ cho buổi sáng bình yên qua các hoạt động như hít thở, thiền định và đặt mục tiêu cho cả ngày sẽ giúp giảm cortisol, đồng thời cải thiện tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.