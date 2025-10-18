Diệu Nhi hóa “nữ thần hoa” trước thềm 20/10, sẽ sớm tái xuất màn ảnh rộng

Với nữ chính Gặp Lại Chị Bầu, khi hoạt động nghệ thuật, sự mới mẻ luôn là điều cô hướng đến. Điều đó không chỉ thể hiện qua những vai diễn mà còn trong phong cách thời trang, những lần mà Diệu Nhi xuất hiện trước công chúng.

Bộ ảnh được chia sẻ trước thềm 20/10 được ví như một vườn hoa đầy đủ hương sắc. Có thể thấy dù bận rộn với công việc, Diệu Nhi vẫn dành thời gian chăm chút cho vẻ ngoài. Nhờ vậy, cô được khen ngợi ngày càng rạng rỡ, nhuận sắc hơn so với trước đây.

Diệu Nhi học cách yêu bản thân mình qua từng giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Đây cũng là cách để nữ diễn viên truyền tải năng lượng tích cực đến với mọi người. “Cuộc sống hiện đại dù nhiều bận rộn và áp lực nhưng phụ nữ vẫn có thể tỏa sáng dù ở bất kỳ vai trò nào. Điều quan trọng là bạn phải biết yêu thương chính mình” - cô nói.

Thời gian qua, Diệu Nhi cho thấy sự năng suất của mình khi tham gia nhiều dự án. Bên cạnh đó, mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, nữ diễn viên đều cho thấy sự thân thiện, cởi mở với khán giả. Nhờ vậy cô luôn nhận được tình yêu thương, ủng hộ của mọi người cho từng dự án.

Gần đây nhất, phần thể hiện của Diệu Nhi tại chương trình Sao Nhập Ngũ cũng khiến người hâm mộ thích thú. Vẫn tính cách vui nhộn, hài hước khi có dịp gặp gỡ những đồng nghiệp thân thiết, tuy nhiên Diệu Nhi còn cho thấy khía cạnh khác của mình khi nỗ lực vượt qua các thử thách mà bản thân được giao.

Với cô đó cũng là cách để bản thân tự vượt qua những giới hạn và làm nên những điều ý nghĩa cho hành trình thanh xuân của mình.

Là một trong những nhân tố được khán giả kỳ vọng mang lại tiếng cười ở Sao Nhập Ngũ, Diệu Nhi cho biết không áp lực mà để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Đó là lý do những mảng miếng hay đôi lúc là khoảnh khắc “vô tri” của cô cũng có thể lên xu hướng trên các nền tảng.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Diệu Nhi vẫn giữ được sức hút và màu sắc riêng của mình. Cô ghi dấu ấn qua các phim Gái Già Lắm Chiêu, Chị Mười Ba, Ngày Mai Mai Cưới, Anh Trai Yêu Quái, Bẫy Ngọt Ngào, Gặp Lại Chị Bầu… Nữ diễn viên úp mở thời gian tới sẽ trở lại với màn ảnh rộng ở những dự án ấn tượng hơn.