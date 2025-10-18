Đám cưới Đỗ Thị Hà tổ chức bên bờ sông Nhật Lệ, rạp cưới mái vòm

Ngày 17/10, loạt ảnh và video đội thi công gấp rút dựng khung rạp mái vòm tại khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, hướng nhìn ra sông Nhật Lệ được chia sẻ rầm rộ. Dưới video là hàng loạt hashtag #tapdoansonhai, #hoahaudothiha, #damcuoidothiha...

Theo nguồn tin của Tiền Phong, hệ thống rạp mái vòm hoành tráng tại khu đô thị Nam Cầu Dài là nơi diễn ra lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương. Hình ảnh từ đội ngũ thi công, người dân gần khu đô thị Nam Cầu Dài cho thấy khu vực tổ chức tiệc cưới có hướng nhìn ra sông Nhật Lệ. Về cơ bản, đội thi công hoàn thành khung vòm, chuẩn bị đến các công đoạn trang trí, lắp đặt hệ thống đèn LED trên sân khấu.

Toàn cảnh khu vực rạp cưới mái vòm đang được thi công gấp rút.

Hiện loạt video rạp cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương nhận lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Khán giả để lại nhiều bình luận như: “Rạp cưới con trai chủ tịch và Hoa hậu Việt Nam có khác”, “Nhìn như sân khấu concert”, “Còn một tuần nữa mới cưới mà dựng rạp sớm thế, trông đã biết hoành tráng rồi"...

Sáng 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương - con trai ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải - diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa.

Sau lễ nạp tài, phần phát biểu của hai ông thông gia gồm ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, đại diện nhà trai và ông Đỗ Văn Tào - bố của Đỗ Thị Hà viral mạnh trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Viết Hải nói gia đình hạnh phúc khi con trai và Hoa hậu Việt Nam 2020 sau thời gian dài tìm hiểu đã quyết định gắn bó trọn đời. Ông gửi tri ân đến gia đình nhà gái vì đã sinh thành và nuôi dưỡng Đỗ Thị Hà, đồng thời hứa “chỉ bảo, dạy dỗ để con dâu ngày càng hoàn thiện, hiếu thảo và xứng đáng”.

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương trong lễ nạp tài sáng 16/10.

Đáp lại, ông Đỗ Văn Tào xúc động chia sẻ: “Con gái tôi vẫn còn tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, mong nhà trai yêu thương, chỉ bảo để con trưởng thành và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội”.

Chia sẻ của hai người cha trong ngày trọng đại của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được nhiều người nhận xét chân thành, tôn trọng nhau. Cô dâu không kìm được nước mắt trước tình cảm của hai bên gia đình.

Sau lễ ăn hỏi, Đỗ Thị Hà đăng loạt ảnh trong ngày trọng đại. Đây cũng là lần đầu Hoa hậu Việt Nam đăng ảnh rõ mặt doanh nhân Viết Vương lên mạng xã hội.

"Một ngày đầy yêu thương và trân trọng. Một chút lễ nghi ấm cúng đánh dấu hành trình mới. Nay anh được đăng ảnh rõ nét rồi, không còn ảnh chụp sau lưng nữa", Đỗ Thị Hà viết.