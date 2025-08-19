Bí quyết có bụng phẳng, eo thon của dàn 'em xinh'

Miu Lê từng thú nhận có thời điểm cô bị chê bai ngoại hình đến mức tìm mọi cách để giảm cân cấp tốc, điển hình là nhịn ăn, uống nước cốt chanh, ăn thật nhiều bưởi vì nghĩ như vậy sẽ gầy. Tuy nhiên, sự ngược đãi bản thân này đã khiến nữ diễn viên từng nhập viện vì đau bao tử, tràn dịch bao tử rất nặng. Sau khi ra viện, ca sĩ sinh năm 1991 quyết tâm thay đổi, 'chấm dứt những ngày tháng tồi tệ bằng cách tập gym và ăn uống healthy'.

Nữ ca sĩ hiện tích cực tập cardio kết hợp tập tạ để xây dựng cơ bắp. Thay vì nhịn ăn như trước đây, Miu Lê hiện tiêu thụ gần như đầy đủ các nhóm chất, hạn chế cơm và thay thế bằng tinh bột từ khoai lang. Protein từ cá, trứng... và các loại rau củ là thành phần không thể thiếu trong thực đơn của cô.

Bích Phương từng áp dụng thực đơn ít tinh bột, không ăn khuya, tiêu thụ nhiều rau và trái cây, giúp cô giảm thành công 10 kg, đạt mục tiêu về mức cân nặng 47 kg.

Theo thời gian, ngoại hình của ca sĩ đất mỏ có nhiều khởi sắc. Từ vóc dáng thon gọn, quyến rũ đến nhan sắc ngày càng thăng hạng với làn da trắng mịn, sống mũi cao, khuôn mặt nhỏ và thanh thoát.

Khoảng thời gian liên tục bị bình phẩm ngoại hình đã tác động tiêu cực tới sức khỏe tinh thần của Bảo Anh. Ca sĩ cho biết trước đây khi nặng 42 kg (cao 1,6 m), cô thường bị chê gầy gò. Khi tăng lên 45 kg, cô lại bị chê thừa cân, bắp tay to, vòng hai kém thon. Sau đó, cô kết thân với yoga, gym... và học cách chấp nhận, yêu cơ thể của mình hơn thay vì bị phân tâm, ảnh hưởng bởi những lời nhận xét ngoại hình.

Sau khi sinh con, giọng ca sinh năm 1992 duy trì thói quen chăm vận động, giúp giữ gìn sức khỏe, sắc vóc. Gần đây, cô có thêm đam mê với bộ môn pickleball.

Sắp bước sang tuổi 34, song Phương Ly có gương mặt trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật cùng vóc dáng nuột nà, gợi cảm. Để giữ gìn sắc vóc, nữ ca sĩ cũng tích cực tập gym, pickleball và chăm tập vũ đạo, vừa hỗ trợ công việc, vừa góp phần tiêu hao calo dư thừa, định hình đường cong cơ thể thêm sắc nét.

Để duy trì vóc dáng săn chắc, vòng hai gọn gàng, Châu Bùi tập trung vào chế độ ăn dinh dưỡng cân bằng với thực phẩm protein nạc, rau xanh, trái cây, hạn chế đường tinh luyện và dầu mỡ. Fashionista sinh năm 1997 tranh thủ tự nấu nướng tại nhà nhiều nhất có thể nhằm kiểm soát calo cũng như thực phẩm nạp vào cơ thể. Thỉnh thoảng, Châu Bùi còn áp dụng các phương pháp detox nhằm thanh lọc cơ thể, cải thiện tiêu hóa.

Thời mới vào nghề, Han Sara có thân hình khá đầy đặn. Nhờ tích cực giảm cân, nữ ca sĩ đạt 'kỷ lục vòng eo' chỉ còn 50,5 cm. Để có thân hình mảnh mai, giọng ca 10X học chế độ ăn từ các nghệ sĩ nước ngoài. Cô chia khẩu phần ăn trong ngày theo tỷ lệ 80% tinh bột + 10% chất đạm + 10% chất béo. Dù ăn nhiều tinh bột, Han Sara chỉ chọn những loại tinh bột từ gạo lứt, khoai lang... để hạn chế tối đa hấp thụ đường vào cơ thể. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ từng duy trì tập gập bụng 200 cái một ngày, tích cực tập luyện vũ đạo, boxing.

Orange cũng trải qua quãng thời gian thường xuyên phải nghe những lời bàn tán ngoại hình, cho rằng cô không đủ sắc vóc để làm ca sĩ. Sau khoảng một thập kỷ theo đuổi đam mê ca hát, giọng ca sinh năm 1997 ngày càng xinh đẹp, hoàn thiện hơn về vẻ ngoài.

Trước những đồn đoán nhờ cậy dao kéo, ca sĩ phủ nhận. Cô cho biết ngoại hình hiện tại đến từ việc nỗ lực giảm cân, nhờ đó từ vóc dáng đến gương mặt đều thon gọn, sắc nét hơn. Bên cạnh đó, cô cũng học cách chăm chút, đầu tư vào stylist, chuyên gia trang điểm và tự học cả cách trang điểm cho phù hợp xu hướng.