4 thói quen giúp Trần Nghiên Hy giữ da căng bóng ở tuổi 42

Tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim 'Thư kích hồ điệp' đóng cùng Châu Kha Vũ, Trần Nghiên Hy thu hút sự chú ý với nhan sắc trẻ trung bất chấp tuổi tác. Ảnh: Weibo

Ở tuổi 42, Trần Nghiên Hy vẫn giữ được làn da mịn màng, tươi sáng và thần thái trẻ trung. Bí quyết của cô không nằm ở những liệu trình đắt đỏ, mà đến từ bốn thói quen sống giản dị nhưng được duy trì bền bỉ suốt nhiều năm.

Không bỏ qua bước làm sạch và cấp ẩm cơ bản

Trần Nghiên Hy theo đuổi triết lý chăm sóc da tối giản. Cô luôn ưu tiên làm sạch nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng vào cuối ngày để loại bỏ bụi bẩn, lớp trang điểm và dầu thừa. Sau đó, nữ diễn viên tập trung cấp ẩm đầy đủ bằng những sản phẩm dịu nhẹ, phù hợp với làn da. Với cô, làn da được làm sạch đúng cách và đủ nước chính là nền tảng quan trọng nhất để duy trì độ căng bóng tự nhiên.

Ngủ đủ giấc

Nữ diễn viên tin giấc ngủ là "liệu pháp trẻ hóa" rẻ tiền nhưng hiệu quả nhất. Dù lịch trình bận rộn, cô vẫn cố gắng ngủ đủ và hạn chế thức khuya kéo dài. Khi không thể ngủ sớm, Trần Nghiên Hy chọn các hoạt động giúp thư giãn tinh thần như nghe nhạc nhẹ, hít thở sâu hoặc giãn cơ, nhằm giúp cơ thể phục hồi và làn da có thời gian tái tạo.

Nữ diễn viên 42 tuổi giữ làn da căng bóng, mịn màng, hầu như không có dấu hiệu tuổi tác. Ảnh: Weibo

Ăn uống lành mạnh

Thực đơn hằng ngày của Trần Nghiên Hy ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, cá và các loại hạt. Cô hạn chế đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn và đường tinh luyện, những yếu tố dễ khiến da xỉn màu và lão hóa sớm. Uống đủ nước là nguyên tắc bất di bất dịch, giúp làn da duy trì độ ẩm từ bên trong và luôn trông căng mướt.

Vận động nhẹ mỗi ngày

Thay vì tập luyện cường độ cao, Trần Nghiên Hy duy trì các hình thức vận động vừa phải như yoga, đi bộ hoặc giãn cơ. Việc vận động đều đặn giúp tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ quá trình thải độc và mang lại sắc da hồng hào tự nhiên. Với cô, đây không chỉ là cách giữ dáng mà còn là bí quyết nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh theo thời gian.

Ở tuổi 42, Trần Nghiên Hy cho thấy vẻ đẹp bền vững không đến từ những thay đổi tức thì, mà được xây dựng từ lối sống điều độ, chăm sóc bản thân một cách kiên nhẫn và yêu thương chính mình.

Trần Nghiên Hy kết hôn với diễn viên Trần Hiểu vào năm 2016 sau khi hợp tác trong Thần điêu đại hiệp. Đầu năm 2025, cặp sao thông báo ly hôn sau gần 9 năm chung sống, hiện duy trì mối quan hệ văn minh và cùng chăm sóc con chung. Ảnh: Weibo

Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, là nữ diễn viên và ca sĩ người Đài Loan. Cô được khán giả châu Á biết đến rộng rãi qua vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp và nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình khác. Có hình ảnh trong trẻo, gần gũi, Trần Nghiên Hy thường được xem là biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên và phong cách sống nhẹ nhàng. Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn duy trì sức hút nhờ sự nghiệp ổn định, đời sống kín tiếng và lối sống cân bằng.