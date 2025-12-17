44 tuổi chưa kết hôn nhưng 'họa mi tóc nâu' quê Đà Nẵng vẫn 'hack tuổi' với sắc vóc đẹp

Mỹ Tâm trong hậu trường chuẩn bị cho liveshow "See the light" khiến khán giả bị "hớp hồn" bởi nhan sắc đẹp không tì vết. Cách mix trang phục, phụ kiện cùng kiểu tóc nàng thơ đã khiến cô trẻ trung rất nhiều.

Đặc biệt làn da lẫn vóc dáng của Mỹ Tâm khiến khán giả không tin được cô đã bước sang tuổi 44.

Để có được nhan sắc gây viral như thế này, nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng đã phải rèn luyện rất nghiêm khắc.

Trong số những cách giảm cân, phương pháp hiệu quả nhất của Mỹ Tâm là chăm chỉ luyện vũ đạo. Có những ngày nữ ca sĩ đã phải tập luyện đến 5 tiếng/ngày.

Vô hình chung, đây cũng là phương pháp tập luyện có hiệu quả đối với việc giảm cân, khiến thân hình của Mỹ Tâm ngày càng thon gọn hơn.

Theo kinh nghiệm giữ dáng của Mỹ Tâm, nhờ âm nhạc cuốn hút kết hợp với tác động lên hông, eo và ngực, tập luyện vũ đạo còn giúp Mỹ Tâm giảm đến 4 cân chỉ trong vòng 2 tuần. Đối với nữ ca sĩ, đây là một con số khá ấn tượng.

Theo Mỹ Tâm, trong một giờ tập nhảy dance thông thường có thể giảm từ 400cal đến 800cal tùy thể loại. Thậm chí, đối với Dance Kpop bạn hoàn toàn có thể giảm từ 500 calo đến 700 calo trong một giờ cháy hết mình cùng vũ đạo và âm nhạc. Hơn nữa, các chuyển động của vũ đạo nữ mềm mại hơn thiên về sexy dance nên cũng khiến các bạn nữ trở nên uyển chuyển hơn và cơ thể cũng dẻo dai hơn.

Nhờ chăm chỉ tập luyện bằng âm nhạc nên Mỹ Tâm ở tuổi 42 vẫn giữ được vòng eo "con kiến" sexy.

Cô cũng tự tin khoe bờ vai thon, xương quai xanh gợi cảm với trang phục high fashion. Ngoài tập luyện với âm nhạc, Mỹ Tâm còn kết hợp tập gym và ăn uống khoa học để nhan sắc ngày càng trẻ đẹp.

Nhờ tập luyện, ăn uống khoa học cùng tinh thần vui vẻ nên Mỹ Tâm luôn trẻ trung như cô gái đôi mươi dù đã bước sang tuổi 44.