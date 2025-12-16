Ngoại hình điển trai như nam thần Hàn Quốc của VĐV võ thuật gây sốt SEA Games

VĐV Nguyễn Tiến Triển ở môn thi Jujitsu tại SEA Games 33 gây sốt mạng xã hội bởi vẻ ngoài điển trai như nam thần Hàn Quốc.

Võ sĩ sinh năm 2003 sở hữu chiều cao 1m83, thân hình săn chắc, gương mặt sáng.

Tiến Triển nổi bật trên thảm đấu với phong thái điềm tĩnh, tập trung và đầy tự tin.

Tiến Triển hiện là sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, đồng thời là thành viên của đội tuyển Jujitsu Hà Nội và đội tuyển quốc gia dự SEA Games 33.

Dù lần đầu góp mặt tại SEA Games, Tiến Triển vẫn xuất sắc giành Huy chương bạc.

Trước đó, nam VĐV từng giành nhiều huy chương tại Giải Vô địch Quốc gia, Giải Vô địch Trẻ Quốc gia, đồng thời góp mặt ở các giải thuộc hệ thống JJIF, JJAU và JJIF World Cup Beach. Đặc biệt, Tiến Triển cùng đồng đội mang về tấm Huy chương Đồng tại Giải vô địch châu Á 2025.

Anh nổi bật với khả năng kiểm soát sàn tốt, các đòn khóa siết chắc chắn và tư duy chiến thuật linh hoạt. Những yếu tố này giúp Tiến Triển liên tục ghi dấu ấn tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Bên cạnh sự nghiệp thể thao, Nguyễn Tiến Triển còn được mệnh danh là “hotboy võ thuật” nhờ hình ảnh đời thường cuốn hút.

Ngoài thảm đấu, anh gây thiện cảm với gu thời trang giản dị, mang đậm phong cách Hàn Quốc: áo phông trơn, sơ mi dáng rộng, hoodie, quần jeans hoặc quần ống suông kết hợp giày thể thao.

Những gam màu trung tính như trắng, đen, xám, nâu, be được anh ưu ái, tạo cảm giác trẻ trung, gọn gàng nhưng vẫn thời thượng.

Không chạy theo xu hướng cầu kỳ, phong cách của Tiến Triển thiên về sự tối giản và thoải mái, đúng tinh thần “casual Hàn Quốc” mà nhiều bạn trẻ yêu thích.

Ngoài thi đấu thể thao, Tiến Triển còn thử sức với vai trò người mẫu ảnh. Tiến Triển từng là gương mặt trang bìa của tạp chí thời trang L'Officiel Hommes.

Trên mạng xã hội, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, thi đấu, tập gym và những chuyến du lịch ngắn ngày. Trang Instagram cá nhân của Tiến Triển hiện thu hút hơn 18.500 người theo dõi.