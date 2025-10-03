4 thói quen giúp Đổng Khiết giữ vẻ đẹp không tuổi

Đổng Khiết giữ được diện mạo trẻ trung ở tuổi 45 nhờ duy trì những thói quen giản dị nhưng nhất quán. Ảnh: Weibo

Chăm kỹ vùng mắt

Đổng Khiết coi vùng mắt là "tấm gương" phản ánh tuổi tác rõ nhất, vì nơi này dễ xuất hiện nếp nhăn, bọng mắt và quầng thâm. Mỗi tối, cô áp dụng một quy trình ba bước: đắp khăn muối ấm để lưu thông máu, tiếp đó dùng mặt nạ lạnh giúp se da và cuối cùng là túi trà xanh để làm dịu, giảm bọng và quầng thâm. Khi không có lịch trình quay phim, cô hạn chế trang điểm, cho làn da được thở tự nhiên.

Các polyphenol trong trà xanh có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp giảm tổn thương do gốc tự do gây ra, từ đó hỗ trợ làm chậm hình thành nếp nhăn. Việc đắp lạnh từ túi trà cũng góp phần co mạch, giảm sưng vùng mắt.

Ăn uống thanh đạm

Trong chế độ ăn hằng ngày, diễn viên ưu tiên rau xanh, trái cây tươi và ngũ cốc nguyên hạt. Cô tin rằng vitamin và khoáng chất từ thực phẩm tự nhiên sẽ nuôi dưỡng da từ bên trong. Nếu phải chế biến, cô chọn hấp hoặc luộc để giữ dinh dưỡng. Ngoài ra, Đổng Khiết bỏ thói quen ăn đêm, hạn chế uống nước sau 20h để tránh tình trạng sưng phù mặt khi thức dậy.

Nữ diễn viên đổi từ đệm mềm sang giường cứng để cải thiện tư thế, giữ vóc dáng thanh mảnh. Ảnh: Weibo

Lối sống kỷ luật

Đổng Khiết duy trì lịch trình sinh hoạt ổn định, luôn ngủ sớm và thức dậy vào giờ cố định. Cô chia sẻ rằng đã đổi từ đệm mềm sang giường cứng để cải thiện tư thế cột sống, giúp dáng vóc giữ được sự thanh thoát. Bên cạnh đó, diễn viên gắn bó với yoga suốt nhiều năm, coi đây là phương pháp duy trì sự dẻo dai, rèn luyện hơi thở và cân bằng nội tiết tố.

Huấn luyện viên yoga Lưu Hải Bình (Thượng Hải) nhận xét: "Yoga không chỉ giúp cơ thể linh hoạt, mà còn cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ trao đổi chất và giảm stress. Ngủ trên bề mặt phẳng, cứng cũng giúp giữ tư thế cột sống đúng, hạn chế cong vẹo và bảo vệ dáng người lâu dài".

Tại diễn đàn Đối thoại nữ nghệ sĩ châu Á - Thái Bình Dương, Đổng Khiết xuất hiện giản dị và chia sẻ quan điểm về nghệ thuật. Cô cho rằng, điều quan trọng nhất với một nghệ sĩ không phải là sự phô diễn hào nhoáng mà là mang đến những cảm xúc thật. 'Chỉ khi dùng sự chân thật mới có thể lay động trái tim mọi người', Đổng Khiết nói. Video: Weibo

Tâm thái bình tĩnh

Không chỉ chú ý chăm sóc da và vóc dáng, Đổng Khiết còn coi trọng việc giữ tinh thần thoải mái. Cô gọi dưỡng da là "nghi thức thư giãn" hàng ngày, không để bản thân căng thẳng vì chạy theo sản phẩm hay phương pháp làm đẹp cầu kỳ. Với diễn viên, sống hài hòa với thiên nhiên, giữ tâm thái an nhiên chính là bí quyết trẻ lâu.

Tiến sĩ tâm lý học Trần Vũ Quân (Đại học Bắc Kinh) cho rằng: "Căng thẳng tinh thần làm tăng sản sinh cortisol, một hormone khiến da lão hóa nhanh hơn. Việc duy trì tâm thế bình thản, kết hợp những thói quen sống tự nhiên, giúp cơ thể cân bằng và làm chậm tiến trình lão hóa".

Tâm thái bình thản giúp Đổng Khiết giữ nhan sắc trẻ trung. Ảnh: Harper's Bazaar

Đổng Khiết sinh năm 1980 tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, là diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương và được biết đến với vẻ đẹp trong sáng, nhẹ nhàng. Năm 2000, Đổng Khiết gây chú ý qua bộ phim Xuân trong thị trấn nhỏ, sau đó vụt sáng nhờ loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Kim phấn thế gia, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài và Gia. Với lối diễn xuất tinh tế cùng hình ảnh thanh thuần, cô được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh Trung Quốc". Ở tuổi ngoài 40, Đổng Khiết vẫn giữ phong độ và được công chúng yêu mến.