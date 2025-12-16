Bạn gái con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp

Marie Trâm Anh mới đây đã xuất hiện trong đám cưới Tiên Nguyễn với nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm. Với tà áo dài truyền thống, cô gái trẻ đã gây được thiện cảm trong lòng công chúng.

Ngay cả khi để mặt mộc, Marie Trâm Anh cũng khiến khán giả ngỡ ngàng với nhan sắc tươi trẻ và nhiều sức sống cùng thần thái sang trọng.

Trước đó, Hiếu Nguyễn và Marie Trâm Anh bên nhau được 3 năm, nhưng tương đối kín tiếng. Phải đến đầu năm 2023, Hiếu Nguyễn và Trâm Anh mới công khai chuyện hẹn hò, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện cùng thành viên trong gia đình.

Trên trang cá nhân, Hiếu Nguyễn nhiều lần đăng ảnh chụp cùng Marie Trâm Anh. Những khoảnh khắc cả hai thân thiết, tình cảm luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Điều khiến khán giả chú ý là nhan sắc của bạn gái con trai út ông trùm hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn.

Marie Trâm Anh sở hữu ngoại hình quyến rũ, đường nét khuôn mặt khá sắc sảo, sống mũi thanh tú và đôi mắt to tròn. Nhiều người nhận xét Trâm Anh có nét lai Tây.

Bạn gái con trai út ông Johnathan Hạnh Nguyễn có phong cách thời trang đa dạng. Song, khi xuất hiện tại các sự kiện, bạn gái của Hiếu Nguyễn thường lựa chọn trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn ghi điểm bởi làn da trắng và vóc dáng chuẩn đẹp.

Marie Trâm Anh khá kín tiếng, không công khai quá nhiều về cuộc sống đời tư trên mạng xã hội. Những hình ảnh của cô được chia sẻ nhiều nhất ở thời điểm hiện tại đều liên quan đến gia đình bạn trai quyền lực.

Theo nhiều nguồn tin, gia thế của Marie Trâm Anh được đánh giá là "môn đăng hộ đối" với Hiếu Nguyễn.

Vì có sự "hài hòa" về thân thế lẫn gia cảnh nên bạn gái con trai út ông trùm hàng hiệu tự tin giao tiếp và thân thiết với các thành viên trong gia đình hào môn.

Cô có mối quan hệ tốt với chị và mẹ của bạn trai. Họ còn không ngại diện áo đôi để khoe sự thân thiết.