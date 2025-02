Món 'tủ' giúp Trần Nghiên Hy vừa giảm cân lại trẻ hóa da

Thời điểm mang thai và sinh con đầu lòng năm 2016, Trần Nghiên Hy tăng cân khá nhiều. Xuất hiện tại các sự kiện sau đó, cô nhiều lần để lộ vóc dáng đầy đặn, vòng eo to. Vẻ ngoài thừa cân của Trần Nghiên Hy từng khiến cô nhiều lần bị đồn mang thai lần hai. Sau thời gian dài vật lộn với vấn đề cân nặng, diễn viên Thần điêu đại hiệp đã giảm thành công 10 kg.

Trần Nghiên Hy khoe vóc dáng mảnh mai sau khi giảm thành công 10 kg. Ảnh: Weibo Michelle Chen

Chia sẻ về bí quyết giảm cân, Trần Nghiên Hy cho biết cô áp dụng phương pháp ăn kiêng khống chế lượng calo nạp vào mỗi ngày kết hợp tập luyện để đảm bảo thâm hụt calo. Cô không đặt mục tiêu giảm cân cấp tốc mà muốn thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt để giảm cân chậm rãi nhưng an toàn và có hiệu quả lâu dài. Trần Nghiên Hy cho biết thực đơn của cô luôn đủ các nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu, không nhịn ăn, bỏ bữa. Cô ưu tiên các món luộc, hấp, duy trì thực đơn ăn càng nhạt càng tốt. Món ăn yêu thích của cô trong thời gian giảm cân là bông cải xanh luộc.

Bông cải xanh được mệnh danh là "siêu thực phẩm" vì mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe, làn da và vóc dáng. Theo Healthline, một chén bông cải xanh cung cấp khoảng 54 calo nhưng chứa hàm lượng lớn vitamin A, B6, C, K, folate, kali... Bông cải xanh chứa lượng lớn chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tăng cảm giác no. Đây là thực phẩm thuộc nhóm có chỉ số đường huyết thấp, giúp ngăn chặn sự tăng đột biến lượng đường trong máu sau khi ăn, giúp giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Ngoài lượng lớn chất xơ, bông cải xanh còn chứa tới 90% là nước - yếu tố quan trọng giúp bạn thấy no lâu hơn. Nghiên cứu còn chỉ ra bông cải xanh chứa hợp chất thực vật sulforaphane - có tác dụng đốt cháy chất béo bằng cách kích hoạt sự phân hủy các tế bào mỡ. Do đó, thường xuyên ăn bông cải xanh giúp giảm cân, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Món ăn yêu thích của Trần Nghiên Hy trong thời gian giảm cân là bông cải xanh luộc.

Ngoài tác dụng hỗ trợ giảm cân, ăn bông cải xanh thường xuyên còn giúp cấp nước cho da, bổ sung vitamin C, giúp làm sáng da từ bên trong. Theo dữ liệu của USDA, 100 g bông cải xanh chứa tới 81 mg vitamin C. Vitamin C là dưỡng chất cần thiết để tăng cường sản xuất collagen, duy trì độ đàn hồi cho da, giúp da săn chắc, khỏe khoắn. Ngoài ra, bông cải xanh còn chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và yếu tố môi trường, giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đồng thời đưa ra công bố ly hôn, hôm 18/2. Ảnh: Weibo

Trần Nghiên Hy sinh năm sinh năm 1983, được khán giả biết đến nhiều nhất sau vai diễn Thẩm Giai Nghi trong Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (2011). Khi tham gia Thần Điêu Đại Hiệp (2014) với vai Tiểu Long Nữ, cô từng vướng phải nhiều chê bai do vóc dáng có phần mũm mĩm, tạo hình thiếu phù hợp cũng như khó vượt qua hai tượng đài của phiên bản cũ là Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi. Thậm chí, khán giả còn đặt cho cô biệt danh "Tiểu Long Nữ béo nhất lịch sử".

Trần Nghiên Hy kết hôn với tài tử Trần Hiểu vào năm 2015. Cặp sao nên duyên sau lần hợp tác trong Thần Điêu Đại Hiệp (2014). Tuy nhiên, ngày 18/2 vừa qua, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy tuyên bố ly hôn.