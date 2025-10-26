Thói quen tập luyện giúp Lưu Diệc Phi giữ dáng ở tuổi 38

Lưu Diệc Phi khoe nhan sắc rạng ngời tại tiệc của tạp chí Vogue hôm 23/10. Ảnh: Instagram yifei_cc

Không cần những bài tập cường độ cao hay lịch trình khắt khe, Lưu Diệc Phi chọn cách duy trì cơ thể khỏe mạnh bằng sự kiên trì và lối sống điều độ. Ở tuổi 38, nữ diễn viên vẫn giữ được thân hình cân đối, làn da căng mịn và thần thái trong trẻo như thuở đôi mươi.

Theo ELLE China, cô dành thời gian tập yoga mỗi sáng, đặc biệt yêu thích yoga bay (aerial yoga) - bộ môn kết hợp giữa yoga truyền thống và nghệ thuật treo người trên không - giúp cơ thể dẻo dai và tâm trí thư giãn. Yoga bay không chỉ cải thiện sức mạnh cơ core, mà còn tăng khả năng tuần hoàn máu, hỗ trợ lưu thông bạch huyết, yếu tố quan trọng giúp làn da rạng rỡ, vóc dáng săn gọn.

Bên cạnh yoga, Lưu Diệc Phi cũng duy trì thói quen plank mỗi tối, bài tập giúp săn chắc vùng bụng và vai. Cô từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng, chỉ cần 5 phút plank mỗi ngày "cũng đủ khiến cơ thể ấm dần lên và tràn đầy năng lượng". Những buổi tối muộn sau khi hoàn thành công việc, cô vẫn tới phòng gym để thực hiện các động tác đơn giản như chống đẩy, gập bụng hoặc cardio nhẹ để thư giãn tinh thần.

Mỹ nhân 38 tuổi giữ vóc dáng thon gọn, săn chắc nhờ tập luyện đều đặn mỗi ngày. Ảnh: Elle

Bác sĩ thể thao Zhang Wen, Trung tâm Sức khỏe và Phục hồi Thượng Hải, cho rằng việc kết hợp giữa yoga bay và các bài plank như Lưu Diệc Phi là lựa chọn tối ưu cho phụ nữ hiện đại: "Bộ môn này giúp cơ thể đốt năng lượng tự nhiên, giảm mỡ bụng mà không tạo áp lực lên khớp. Nếu duy trì 30 phút mỗi ngày, bạn sẽ thấy cơ thể nhẹ nhõm, tâm trạng tích cực và giấc ngủ sâu hơn".

Thói quen giản dị nhưng đều đặn ấy đã giúp Lưu Diệc Phi duy trì phong độ suốt nhiều năm qua. Cô từng nói: "Tôi không muốn biến việc tập luyện thành áp lực. Khi cơ thể và tâm trí cùng hòa hợp, vẻ đẹp tự nhiên sẽ tự đến".

Với tinh thần đó, hình ảnh 'thần tiên tỷ tỷ' không chỉ là nhan sắc, mà còn là biểu tượng của sự cân bằng, kiên trì và yêu thương bản thân trong cuộc sống hiện đại. Ảnh: Instagram yifei_cc

Lưu Diệc Phi, sinh năm 1987 tại Vũ Hán, Trung Quốc, là nữ diễn viên nổi tiếng với biệt danh "Thần tiên tỷ tỷ" nhờ vẻ đẹp thanh thoát và thần thái cổ điển. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nổi tiếng qua các vai diễn trong Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp và đặc biệt là vai Mulan trong bản live-action của Disney. Ngoài nghệ thuật, Lưu Diệc Phi được ngưỡng mộ bởi lối sống lành mạnh, yêu yoga, sống kín tiếng và hướng nội. Ở tuổi 38, cô vẫn là biểu tượng sắc đẹp và phong cách sống cân bằng của phụ nữ châu Á.