Á khôi Thanh Hương gợi ý diện mốt áo dài cổ yếm hot trend

Sự kiện: Tin tức người mẫu, hoa hậu

Á khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025 Trần Thị Thanh Hương hưởng ứng mốt áo dài cách tân cổ yếm là xu hướng thịnh hành năm nay.

Mùa Tết 2026, Thanh Hương bắt trend xu hướng áo dài cách tân cổ yếm lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của phụ nữ Bắc Bộ xưa, đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích.

Trước đó, nhiều sao Việt như hoa hậu Thanh Thủy, á hậu Phương Anh, diễn viên Phương Anh Đào... cũng chọn áo dài cổ yếm để xuống phố hay đi sự kiện. Nhiều nhà thiết kế, local brand Việt cũng vừa cho ra mắt các mẫu áo dài cổ yếm phù hợp tiết trời mùa xuân. Theo NTK Lê Ngọc Lâm, áo dài cách tân cổ yếm kế thừa di sản và phá cách phù hợp phụ nữ hiện đại.

Diện chiếc áo dài cổ yếm tông màu hồng pastel, Thanh Hương kết hợp cùng áo choàng voan mỏng và nón lá đính kết đồng điệu.

Người đẹp còn kết hợp với túi xách thêu tay tăng phần duyên dáng, điệu đà. Cô trân quý những di sản của dân tộc như áo dài, áo yếm, nón lá... nhưng muốn kết hợp theo cách mới của các cô gái Gen Z.

Á khôi quê Hải Phòng cho rằng xu hướng áo dài cổ yếm không dễ chinh phục vì có thể làm lộ nhược điểm phần vai, bắp tay. Theo cô, có thể phối cùng áo choàng ngoài hoặc chọn những thiết kế có phần cổ không quá cao sẽ giúp thân hình thanh thoát hơn.

Chiếc váy yếm cổ áo dài làm từ chất liệu tơ óng và lụa mỏng nhẹ, có độ bay bổng, mang đến sự thướt tha cho người mặc.

Người đẹp sinh năm 2004 cho rằng vào những dịp lễ Tết, nên chọn các thiết kế có tông màu tươi sáng như trắng kem, vàng mơ, hồng phấn... sẽ giúp diện mạo tươi tắn, trẻ trung.

Áo dài cổ yếm đính kết cườm và lông vũ kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Cô phối cùng những phụ kiện truyền thống như kiềng bạc, guốc mộc... lấy cảm hứng phụ nữ Bắc Bộ xưa.

Thanh Hương gợi ý những chất liệu sang trọng như lụa tơ tằm, gấm, tơ sẽ giúp áo dài cổ yếm trông mềm mại, tôn dáng.

Trần Thị Thanh Hương sinh năm 2004, quê Hải Phòng, là Á khôi 1 của Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025. Cô có kinh nghiệm nhiều năm làm mẫu ảnh. Cô hiện theo học chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

Theo Trang Shaelyn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/02/2026 14:08 PM (GMT+7)
