3 thói quen cản trở giảm cân, tăng nguy cơ tích mỡ nội tạng

Ăn quá nhanh

Nhiều người thường ăn ngấu nghiến khi đói hoặc vừa ăn vừa làm việc, không chú tâm vào bữa ăn. Điều này không chỉ gây khó khăn cho quá trình tiêu hóa mà còn khiến não bộ mất nhiều thời gian để nhận được tín hiệu no. Bạn có thể vô tình ăn quá nhiều hoặc thậm chí gặp khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn. Nên nhai kỹ mỗi miếng ăn từ 20 - 30 lần để thức ăn được nghiền nhỏ, giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa đồng thời giúp não bộ có đủ thời gian nhận tín hiệu "no", từ đó tránh nạp quá nhiều calo. Ăn chậm, nhai kỹ cũng giúp bạn thưởng thức hương vị món ăn tốt hơn.

Ăn nhanh, vừa ăn vừa làm việc dễ khiến bạn ăn nhiều hơn mức cơ thể cần, gây khó khăn cho tiêu hóa.

Ăn uống qua loa

Một số người do bận rộn công việc hoặc không quan tâm đến dinh dưỡng nên lựa chọn đồ ăn với tiêu chí sao cho nhanh, tiện, đáp ứng việc no bụng, qua bữa. Tuy nhiên, thói quen này rất dễ khiến bạn sa đà vào các món ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn.

Đặc điểm chung của nhóm thực phẩm này là nhiều dầu mỡ, có lượng calo lớn, ít chất xơ, chủ yếu là tinh bột. Duy trì thói quen ăn uống này theo thời gian có thể gây thiếu hụt chất, không những khiến bạn khó giảm cân mà còn thêm tích tụ mỡ thừa, đặc biệt là mỡ nội tạng.

Ăn cố

Chế biến hoặc trót gọi quá nhiều món, sau đó không muốn lãng phí đồ ăn nên nảy sinh tâm lý ăn cố, ăn no quá mức. Thói quen này về lâu dài dễ kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe như rối loạn tiêu hóa, tăng nhịp tim, gây căng thẳng, khó ngủ...

Việc ăn cố cũng làm gia tăng lượng calo nạp vào cơ thể, khó kiểm soát cân nặng. Đặc biệt, ăn cố vào bữa tối khiến cơ thể không có đủ thời gian tiêu hao, chuyển hóa năng lượng, dễ tích tụ dưới dạng mỡ thừa, nhất là mỡ vùng bụng. Hầu hết các chuyên gia dinh dưỡng đều khuyên chỉ ăn no khoảng 70%.

Ăn cố, ăn nhiều hơn mức cơ thể cần khiến bạn mãi không kiểm soát được cân nặng.