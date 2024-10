Mẹo giảm cân '21 điểm no' không lo đói bụng

Theo chuyên gia, mỗi bữa chỉ ăn no khoảng 70%, gọi là 7 điểm, ba bữa trong ngày tương đương 21 điểm. Cũng có thể phân bổ tỷ lệ ba bữa trong ngày nhiều, ít khác nhau, miễn tổng cộng ba bữa đạt 21 điểm. Ví dụ bữa sáng ăn no 7 điểm, bữa trưa ăn no 9 điểm thì bữa tối cần bớt lại, chỉ ăn khoảng 50%, tức 5 điểm.

Chuyên gia nói rằng cách này có thể áp dụng cho cả những người đang theo đuổi chế độ ăn 5 bữa trong ngày (ba bữa chính, hai bữa phụ), lúc này 21 điểm sẽ chia cho 5.

Chuyên gia dinh dưỡng Gao Minmin cho rằng ưu điểm của phương pháp '21 điểm no' là giúp bạn từ từ giảm dần lượng thực phẩm nạp vào cơ thể mà không tạo cảm giác phải kiêng khem hà khắc.

Ngoài liều lượng thức ăn nạp vào, chuyên gia gợi ý nên chú trọng cả chất lượng thực phẩm, hạn chế tối đa ba nhóm thực phẩm sau để đạt hiệu quả giảm cân, đốt mỡ nhanh nhất có thể.

Đồ chiên rán

Vì bên ngoài của đồ chiên được phủ một lớp bột dày nên lượng calo sẽ cao gấp 2-5 lần so với ban đầu. Đặc biệt, đồ chiên rán thường có nhiều dầu và natri, dễ gây phù nề cũng như tiêu thụ nhiều dễ kéo theo hệ lụy cho sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về tim mạch, huyết áp. Đồ chiên rán cũng là một trong những nhóm thực phẩm làm gia tăng tình trạng viêm mãn tính.

Đồ ngọt

Đồ ngọt có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, dễ dàng chuyển hóa thành chất béo, gây tích mỡ, tăng nguy cơ béo phì. Nó cũng có thể khiến mạch máu co lại, làm tăng áp lực mạch máu. Tiêu thụ nhiều đồ ngọt cũng làm gia tăng tình trạng viêm, ảnh hưởng đến cấu trúc collagen, đẩy nhanh tốc độ lão hóa.

Bạn nên hạn chế tối đa đồ ngọt, đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn trong quá trình giảm cân.

Thực phẩm chế biến sẵn, đóng hộp

Thực phẩm chế biến sẵn như cá hộp, thịt hộp, dưa chuột muối, giăm bông, xúc xích... hầu hết đều chứa nhiều natri, chất béo bão hòa, chất phụ gia. Hàm lượng natri có trong những loại thực phẩm này làm gia tăng tình trạng tích nước, tăng gánh nặng cho cơ thể. Dù khá tiện lợi, bạn cũng không nên ăn chúng hàng ngày.

Chuyên gia dinh dưỡng Gao Minmin tốt nghiệp Đại học Tôn Trung Sơn (Trung Quốc) chuyên ngành dinh dưỡng. Cô cũng được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn dinh dưỡng, kiểm soát cân nặng, làm đẹp y tế...

(Theo ETToday)

