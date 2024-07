5 thói quen ăn trưa gây tăng cân mất kiểm soát

1. Ăn quá nhanh

Ăn quá nhanh gây hại cho dạ dày, dễ tăng cân.

Do lịch trình làm việc bận rộn, nhiều người thường không có đủ thời gian để ăn trưa. Cố gắng kết thúc bữa trưa nhanh chóng là thói quen không tốt cho sức khỏe và vóc dáng. Mất 20 phút để dạ dày phát tín hiệu báo no cho não bộ. Nếu ăn quá nhanh, bạn dễ nạp quá nhiều thức ăn so với sức chứa của dạ dày. Thói quen này diễn ra trong thời gian dài khiến cân nặng tăng cao. Nghiên cứu trên Tạp chí Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ chỉ ra những người ăn chậm tiêu thụ ít hơn 66 calo mỗi bữa so với những người ăn nhanh. Với việc giảm 66 calo nạp vào mỗi bữa, bạn có thể giảm hơn 9 kg trong một năm.

2. Ăn tại bàn làm việc

Ăn tại bàn làm việc tưởng như không ảnh hưởng đến số đo vòng eo nhưng nghiên cứu đã chỉ ra, vị trí ngồi ăn này có thể gây mất tập trung, khiến bạn tiêu thụ nhiều hơn 50% lượng calo so với nhu cầu thực. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích dùng bữa trong phòng ăn, căng tin để có thể tập trung hoàn toàn vào bữa ăn, tránh xao nhãng.

3. Vừa ăn trưa vừa nhìn màn hình

Vừa ăn vừa làm việc khiến bạn khó kiểm soát lượng calo nạp vào.

Vừa ăn trưa vừa nhìn màn hình máy tính, điện thoại là thói quen của nhiều người làm văn phòng. Một người làm việc, một số muốn tranh thủ thưởng thức bộ phim hay xem các tin tức trên mạng xã hội. Nghiên cứu của Đại học Vermont, Mỹ, cho thấy những người thừa cân nếu giảm 50% thời gian nhìn vào các thiết bị điện tử khi ăn có thể đốt cháy thêm 119 calo trung bình mỗi ngày, tương đương giảm 5,5 kg mỗi năm. Vừa ăn vừa nhìn thiết bị điện tử làm tăng nồng độ cortisol, gây tăng lượng đường trong máu, tăng cân, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

4. Ăn trưa ngoài hàng

Đồ ăn trưa ngoài nhà hàng thường chứa nhiều calo, dầu, muối, những thành phần gây đầy bụng, tăng cân. Thường xuyên gọi đồ ăn trưa bên ngoài dễ khiến số đo vòng eo tăng mất kiểm soát. Nghiên cứu chỉ ra tự chuẩn bị bữa trưa tại nhà giúp bạn tiêu thụ ít hơn gần 200 calo so với những người ăn ngoài thường xuyên.

5. Ăn trưa qua loa hoặc bỏ bữa

Ăn bữa trưa nghèo dinh dưỡng khiến bạn nhanh đói, thèm ăn vặt, dễ gây tăng cân.

Bữa trưa qua loa, nghèo nàn dinh dưỡng hoặc bỏ bữa trưa không giúp giảm cân mà còn làm bạn tăng cân nhanh. Bữa trưa nghèo nàn khiến cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng, trở nên uể oải, thiếu sức sống, giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Bỏ bữa trưa làm chậm quá trình trao đổi chất, tăng cảm giác đói, khiến bạn ăn nhiều hơn vào các bữa tiếp theo, làm số đo vòng eo tăng mất kiểm soát.

