Những chai nước hoa được mỹ nhân Hàn dùng cả thập kỷ

Những lựa chọn này không chỉ hé lộ gu thẩm mỹ mà còn phản ánh phần nào tính cách, nhịp sống và hình ảnh mà họ xây dựng trước công chúng.

Son Ye Jin và Glow by J.Lo

Glow by J.Lo Eau de Toilette có giá dao động từ 790.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Sản phẩm hiện chưa phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Vẫn trung thành với phong cách thanh lịch, tối giản, Son Ye Jin khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ lựa chọn nước hoa mà cô gắn bó suốt hơn 10 năm: Glow by J.Lo. Không phải mùi hương xa xỉ, Glow lại mang đến sự tinh khiết phù hợp với nét đẹp trong trẻo của nữ diễn viên. Ngay từ lớp hương đầu, Glow mở ra cảm giác sạch mát đặc trưng với cam bergamot và hoa cam. Khi hương lan trên da, sự hòa quyện của hoa hồng và hoa nhài tạo nên tầng hương nữ tính, nhẹ như làn sương ban sớm. Ở cuối, xạ hương và gỗ đàn hương giúp mùi hương trở nên mềm mại, lưu luyến nhưng vẫn tinh tế. Chính sự giản dị khó cưỡng này khiến Glow trở thành "mùi hương chữ ký" của Son Ye Jin trong nhiều năm.

Song Hye Kyo và Penhaligon’s Orange Blossom

Penhaligon’s Orange Blossom thuộc phân khúc nước hoa niche, không được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Sự dịu dàng và thanh khiết luôn là dấu ấn của Song Hye Kyo và cô cũng lựa chọn hương nước hoa phản ánh tinh thần ấy. Sản phẩm nhà Penhaligon’s là mùi hương mang tính biểu tượng của hoa cam, trong trẻo, nhẹ nhàng và đầy sức sống. Khi vừa xịt, Orange Blossom gợi cảm giác tươi sáng với cam neroli và chanh vàng. Tầng hương giữa hé lộ vẻ mềm mại của hoa cam, hoa nhài và hoa linh lan, tạo cảm giác nữ tính mà không hề ngọt gắt. Đến cuối, chút gỗ nhẹ và vani giúp mùi hương trở nên ấm áp, tạo độ sâu vừa phải. Đây là kiểu hương mang lại cảm giác trong veo, tự nhiên, giống như hình ảnh mà Song Hye Kyo theo đuổi trong suốt sự nghiệp.

Jun Ji Hyun và Annick Goutal Petite Chérie

Annick Goutal Petite Chérie có giá dao động từ 2,9 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng tùy dung tích và nguồn nhập. Sản phẩm hiện chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Jun Ji Hyun luôn mang đến vẻ đẹp vừa sang trọng vừa tinh khôi, và Petite Chérie là mùi hương thể hiện trọn vẹn tinh thần ấy. Được ví như nụ hôn mềm trên má, Petite Chérie mở đầu bằng hương lê và đào chín mọng, ngọt nhẹ nhưng không hề nồng. Khi hương dần hé nở, sắc thái hoa hồng và cỏ xanh mang đến cảm giác mơ màng, nữ tính như một khu vườn đầu hạ. Lớp hương cuối của xạ hương trắng giúp tổng thể trở nên thanh sạch, thoáng đãng và cực kỳ dễ chịu. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu phong cách tự nhiên, lãng mạn, cũng chính là hình tượng gắn liền với Jun Ji Hyun hơn một thập kỷ qua.

IU và Diptyque Eau des Sens

Diptyque Eau des Sens giá dao động từ 4,7 triệu đồng đến 5,6 triệu đồng. Sản phẩm có bán tại cửa hàng DIPTYQUE Lotte Mall West Lake Hanoi.

Với hình ảnh trong trẻo và gần gũi, IU yêu thích những mùi hương sạch, nhẹ và tinh tế. Eau des Sens của Diptyque, đặc biệt bản hair mist, là lựa chọn cô thường mang theo trong túi. Ngay khi chạm vào tóc hay làn da, Eau des Sens bùng lên bằng hương cam đắng và hoa cam tươi sáng, tạo cảm giác sạch sẽ và tràn đầy năng lượng. Ở tầng giữa, sự pha trộn của hoa trắng và hương xanh mang đến cảm giác tự nhiên, thư thái như một cơn gió mát buổi sớm. Cuối cùng, xạ hương và gỗ khô giúp giữ lại nét tinh tế, khiến mùi hương bám nhẹ nhưng kéo dài. Đây là kiểu hương không cố gắng nhưng vẫn cuốn hút, rất phù hợp với phong thái nhẹ nhàng của IU.

Park Min Young và Creed Love In White

Creed Love In White có giá 5-6 triệu đồng, bán tại Thế giới nước hoa.

Park Min Young nổi tiếng với vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế và gu thời trang trang nhã. Cô lựa chọn Love In White, một trong những mùi hương hoa trắng sang trọng và tinh khiết nhất của nhà Creed. Mùi hương mở đầu bằng sự tươi sáng của vỏ cam và gạo rang, mang lại cảm giác mềm mại lạ lùng. Tầng giữa hé lộ loạt hoa trắng như mộc lan, hoa nhài và thủy tiên, tạo cảm giác thuần khiết nhưng vẫn có chiều sâu. Lớp hương cuối với gỗ đàn hương và vani khiến tổng thể trở nên ấm và sang hơn. Love In White vừa nền nã, vừa tinh xảo, phản chiếu hình ảnh nữ thần thanh lịch mà Park Min Young gây dựng từ lâu.