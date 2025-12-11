Hương Giang lại thi hoa hậu, tranh giải tới 25 tỷ đồng?

Xuất hiện trong bộ váy hồng pastel trễ vai thanh lịch, Hương Giang cùng diễn viên Duy Khánh Zhou Zhou tự tin và năng động trong sự kiện diễn ra mới đây.

Những ngày qua, thông tin về Miss Grand International All Stars đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng sắc đẹp. Cuộc thi mở cửa cho phụ nữ và phụ nữ chuyển giới từ 20-40 tuổi, không giới hạn tình trạng hôn nhân hay việc làm mẹ, miễn từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế với giải thưởng từ 100.000 đến 1 triệu USD (khoảng 2,6 tỷ đến 26 tỷ đồng). Hành trình sẽ bắt đầu tại Thái Lan từ 25/1-13/2/2026.

CEO của Miss Universe Vietnam cũng chia sẻ về thông tin trên khi được MGI liên hệ. Với lời mời từ MGI - cũng là đơn vị phía Thái Lan tổ chức Miss Universe 2025 và việc chấp nhận người chuyển giới tham dự, nhiều người đã đồn đoán sân chơi mới đang muốn mời Hương Giang dự thi.

Hương Giang và Duy Khánh trong sự kiện.

Giải đáp thắc mắc của truyền thông, Hương Giang cho biết lịch trình cô chia sẻ chiều 10/12 về việc có mặt tại Grand Sport Day 2025 của Miss Grand International chỉ là một lời mời thông qua Veena - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025, người từng là bạn cùng phòng của cô tại Miss Universe 2025. Người đẹp khẳng định đây là lời mời tham dự sự kiện ở Thái Lan vào ngày 20/12 cùng các hoa hậu và á hậu của tổ chức MGI, chứ không phải kế hoạch thi hoa hậu.

Tại buổi họp báo, Hương Giang cũng chia sẻ về sự đồng điệu giữa cô và Duy Khánh trong tinh thần không ngừng nỗ lực và tiến về phía trước vì cả 2 đều có những khoảng thời gian thăng trầm.

Khi được hỏi vui về màu son cô dùng mà bạn trai Phú Cường yêu thích, Hương Giang cho biết mọi màu son đều đẹp và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Việc sử dụng các sản phẩm làm đẹp giúp bản thân cảm thấy trẻ trung và tự tin hơn rất nhiều nên cô hài hước nói "bất kỳ ai đứng trước Hương Giang cũng sẽ thích thôi".

Ảnh: HM