Mặt mộc không khuyết điểm của Tiên Nguyễn

Hot girl Tiên Nguyễn khi chưa trang điểm có làn da mịn màng, đều màu, gần như không khuyết điểm. Fashionista 9X có đường chân mày đậm nét, đôi môi đầy đặn, các đường nét khuôn mặt thanh thoát.

Tiên Nguyễn được chuyên gia trang điểm Hàng Thanh Thiện và Hà Bi chăm chút nhan sắc trong ngày trọng đại.

Rich kid từng thú nhận bản thân may mắn khi có sẵn làn da khỏe mạnh. Cô cũng cho biết không có sở thích đi spa hay áp dụng các liệu trình chăm sóc chuyên sâu vì có cảm giác làn da sẽ bị phụ thuộc vào những phương pháp đó.

Tiên Nguyễn chủ yếu tập trung vào các bước chăm sóc cơ bản tại nhà, thích tối giản quy trình skincare nhất có thể. Dù lười biếng đến đâu, rich kid sinh năm 1997 cho biết luôn thực hiện đủ các bước cơ bản: tẩy trang, rửa mặt, thoa toner, kem dưỡng ẩm để giúp da phục hồi, tái tạo. Cô quan niệm điều quan trọng nhất trong công cuộc dưỡng da là nhận biết được sản phẩm nào phù hợp, hiệu quả với bản thân.

Ngoài việc chăm sóc da từ bên ngoài, Tiên Nguyễn còn có thói quen uống collagen mỗi sáng nhằm bổ sung thành phần quan trọng giúp da săn chắc, ngừa lão hóa sớm.

Da mộc khỏe đẹp giúp lớp nền của Tiên Nguyễn mịn màng, tự nhiên.

Thường ngày, Tiên Nguyễn chuộng lối trang điểm phương Tây với mắt khói cuốn hút, nền da nâu khỏe khoắn. Trong lễ rước dâu và tiệc cưới tối 7/12, ái nữ nhà Jonathan Hạnh Nguyễn cũng chọn style trang điểm quen thuộc với mắt khói sắc sảo, son môi màu nude căng mọng.

Tiên Nguyễn tên đầy đủ Nguyễn Hồng Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp quản trị kinh doanh ở London và lấy thêm bằng thạc sĩ quản trị hàng không, Tiên Nguyễn hiện điều hành một công ty thời trang chuyên phân phối sản phẩm cao cấp. Cô thường xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế như Paris, Milan, London Fashion Week.

Hôm 7/12, cô gây chú ý với tiệc cưới xa hoa, tổ chức ở TP HCM. Chồng Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, là người gốc Dubai làm trong ngành quảng cáo, hiện hoạt động tại Việt Nam. Cả hai đã hẹn hò nhiều năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, giữ mối quan hệ kín tiếng trước công chúng.

Nhan sắc Tiên Nguyễn trong ngày cưới.