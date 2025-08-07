5 kiểu tóc khiến bạn trông già hơn

Theo Allure, tóc quá dài và thẳng có thể khiến khuôn mặt bị cứng. Nếu tóc màu tối, trông bạn càng già hơn nữa. Mái tóc thẳng đơ còn có thể làm lộ rõ dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt.

Tương tự, kiểu tóc lob dài chạm vai chẻ ngôi giữa cũng thiếu đi sự mềm mại, tạo cảm giác gương mặt nặng nề. Những bạn có cằm vuông hoặc quá nhọn, mất cân đối nên tránh xa phong cách này. Để khắc phục, bạn có thể uốn nhẹ tạo độ phồng hoặc cụp, giúp trông duyên dáng hơn. Ảnh: HC

Tóc xù mì mang cảm hứng retro có ưu điểm khiến bạn nổi bật, thu hút trước đám đông. Tuy nhiên, điểm trừ của chúng là làm bạn tăng thêm vài tuổi. Nếu phối đồ không khéo, chúng cũng có thể khiến bạn trông luộm thuộm như hình ảnh các bà nội trợ trong phim Hàn Quốc.

Phong cách khiến bạn chững chạc hơn còn có tóc mái dày. Một khối tóc dày và lớn trước trán tạo cảm giác bí bách, thô cứng. Bạn nên chuyển sang kiểu tóc mái mưa lưa thưa, đủ để che khuyết điểm ở trán rộng, vừa trông nhẹ nhàng, thanh lịch.

Theo Instyle, nhiều người lầm tưởng khi cho rằng pixie (tóc tém) khiến khuôn mặt trẻ trung hơn. Pixie đặc trưng với kiểu cắt tỉa từng lớp sắc sảo, gọn gàng, do đó có thể phơi bày toàn bộ góc cạnh, khuyết điểm gương mặt, từ đó khiến mặt trở nên thô và già hơn.