Xu hướng kiểu tóc đẹp đón Xuân 2026

1. Gợi ý một số kiểu tóc đẹp hiện đại cho chị em tự tin đón Xuân 2026

Kiểu tóc xoăn sóng lười - vẻ đẹp của sự tự nhiên: Kiểu tóc xoăn sóng lười là một trong những kiểu tóc đẹp được yêu thích hiện nay, mang đến vẻ đẹp tự nhiên và thu hút.

Nếu những năm trước chúng ta ưa chuộng những kiểu tóc xoăn lọn to, cứng cáp thì năm 2026 lại gọi tên tóc xoăn sóng lười (lazy waves). Đây là kiểu tóc mang lại cảm giác nhẹ nhàng như không hề có sự can thiệp của nhiệt hay hóa chất, nhưng thực chất lại được cắt tỉa và uốn nếp vô cùng tinh tế.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những người phụ nữ yêu thích phong cách tối giản và thanh lịch. Những lọn sóng nhẹ ôm lấy khuôn mặt giúp che đi những khuyết điểm như xương hàm góc cạnh hay gò má cao, mang lại diện mạo mềm mại và nữ tính. Khi kết hợp cùng những bộ áo dài lụa, tóc xoăn sóng lười tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa cổ điển vừa tân thời.

Kiểu tóc xoăn sóng lười dài mang lại vẻ đẹp dịu dàng nữ tính...

Tóc bob - phong cách cá tính và năng động: Dành cho những người phụ nữ hiện đại, ưa thích sự gọn gàng và cá tính, kiểu tóc bob (sharp blunt bob) cắt bằng ngang cằm sẽ là xu hướng dẫn đầu năm 2026. Đường cắt sắc sảo, dứt khoát ở phần đuôi tóc tạo cảm giác dày dặn và khỏe mạnh cho mái tóc.

Kiểu tóc này giúp tôn lên đường nét cổ và vai, mang lại vẻ thanh thoát nhưng vẫn toát lên sự tự tin, quyền lực. Tóc bob còn dễ chăm sóc, giữ nếp tốt, giúp tiết kiệm thời gian tạo kiểu. Bạn có thể để thẳng tự nhiên để khoe mái tóc bóng mượt hoặc uốn cúp nhẹ phần đuôi để tăng nét mềm mại, duyên dáng.

Kiểu tóc bob dành cho bạn gái ưa thích sự gọn gàng và cá tính

Tóc tỉa layer cánh bướm (butterfly cut) – sự bồng bềnh quyến rũ: Butterfly cut tiếp tục duy trì sức nóng và trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai sở hữu mái tóc dài. Kiểu tóc này được cắt tỉa thành nhiều lớp có độ dài ngắn khác nhau, tạo hiệu ứng giống như cánh bướm đang bay lượn.

Ưu điểm lớn nhất của tóc cánh bướm là tạo ra độ phồng tự nhiên cho mái tóc, giúp những người có mái tóc mỏng trông dày dặn và đầy sức sống hơn.

Kiểu tóc layer cánh bướm.

2. Màu tóc – sự lên ngôi của các tông màu ấm

Màu sắc của mái tóc cũng là linh hồn của diện mạo ngày Tết. Trong năm 2026, các tông màu mang sắc thái ấm áp và sang trọng được dự đoán sẽ được ưa chuộng nhất.

- Màu nâu trà sữa mật ong: Đây là tông màu vừa mang nét trẻ trung lại vừa rất tôn da. Sắc nâu này không trầm nhưng cũng không quá rực rỡ, mang lại vẻ đẹp dịu dàng và ấm áp, rất phù hợp với không khí sum họp của ngày Tết.

- Màu đỏ rượu vang trầm: Màu đỏ luôn là biểu tượng của sự may mắn trong văn hóa Á Đông. Năm 2026, màu đỏ không còn là sắc đỏ tươi rực rỡ mà chuyển sang tông trầm ấm, bí ẩn. Màu nhuộm này đặc biệt rạng rỡ khi bạn đứng dưới ánh nắng mặt trời, tạo nên sự cuốn hút khó cưỡng.

Màu đen huyền bí: Đừng bao giờ đánh giá thấp vẻ đẹp của mái tóc đen truyền thống. Xu hướng năm 2026 đề cao độ bóng mượt hơn là màu sắc. Một mái tóc đen tuyền được chăm sóc kỹ lưỡng bằng trà thảo mộc hà thủ ô đỏ sẽ mang lại vẻ đẹp quý phái, kiêu sa mà không có màu nhuộm nào sánh kịp.

3. Cách giữ nếp tóc bền đẹp suốt những ngày Tết

Để mái tóc luôn vào nếp và bóng mượt dù phải di chuyển nhiều, hãy ghi nhớ những bí quyết nhỏ sau đây:

- Sử dụng một chút tinh dầu dưỡng tóc vào phần ngọn trước khi ra ngoài để tránh tóc bị khô xơ do gió và nắng.

- Luôn mang theo một chiếc lược gỗ nhỏ trong túi xách để có thể chải lại tóc nhẹ nhàng sau khi bỏ mũ bảo hiểm hoặc sau một chuyến đi dài.

- Nếu tóc bị bết dính do mồ hôi, hãy sử dụng dầu gội khô tự nhiên để lấy lại độ phồng nhanh chóng.

Mái tóc đẹp không chỉ đến từ việc chạy theo xu hướng mà còn đến từ sự phù hợp. Dù chọn kiểu tóc xoăn sóng lười mềm mại hay tóc bob cá tính, hãy đảm bảo rằng mái tóc được nuôi dưỡng khỏe mạnh. Khi mái tóc thực sự khỏe mạnh từ bên trong, nó sẽ tự tỏa sáng theo cách riêng của mình.