4 kiểu tóc bob giúp chị em trẻ ra vài tuổi

1. Tóc bob ngắn

Kiểu tóc có độ dài ngang cằm, phần đuôi tóc uốn cong nhẹ, ôm về phía mặt nếu thêm màu nhuộm nâu caramel sẽ giúp phụ nữ trung niên tôn da, sáng mặt hơn. Độ dài này khá lý tưởng để tạo kiểu tóc buộc nửa đầu, đem lại vẻ trẻ trung, dễ thương.

Khuôn mặt hình bầu dục và hình trái tim được xem là phù hợp nhất với kiểu tóc này. Nếu bạn có khuôn mặt vuông hoặc đường viền hàm rộng, phần đuôi tóc xoăn nhẹ có thể giúp trung hòa, tạo hiệu ứng mềm mại hơn.

2. Tóc 'em bé'

Kiểu tóc này được các chuyên gia tạo mẫu tóc Hàn Quốc gọi là tóc Bebe cut, còn cộng đồng mạng Đài Loan gọi đây là style tóc ngắn "mối tình đầu" nhờ ưu điểm hack tuổi, giúp chủ nhân trông trẻ trung, trong sáng như thuở cắp sách đến trường.

Tóc "em bé" thường có độ dài ngang đường viền xương cằm. Phần tóc đằng sau được tỉa đuổi, ôm sát gáy. Đuôi tóc được uốn nhẹ, tạo cảm giác hơi ôm về phía gương mặt. Tóc Bebe cut phù hợp với các cô nàng có khuôn mặt dài và được khuyến khích kết hợp cùng mốt mái lơi, mái mưa để gương mặt thêm cân đối. Gương mặt tròn khi kết hợp với tóc mái phù hợp cũng có thể đem lại hiệu ứng hài hòa, tạo cảm giác thanh thoát, thon gọn.

3. Tóc bob Hàn Quốc

Khác với kiểu tóc bob cổ điển, tóc bob Hàn Quốc không đòi hỏi phải cố định phom dáng mà có phần tự nhiên, năng động hơn nhờ đuôi tóc vểnh nhẹ. Kiểu tóc này có thể kết hợp với tóc mái lệch, mái mưa tùy theo dáng mặt. Ưu điểm của tóc bob Hàn Quốc là dễ chăm sóc, không mất nhiều thời gian định hình phom dáng, lại phù hợp hầu hết các dịp.

4. Tóc bob tỉa bằng

Với phần đuôi tóc được tỉa bằng và duỗi thẳng, kiểu tóc này mang đến vẻ thanh lịch, hiện đại mà vẫn trẻ trung. Tóc bob với đường cắt dứt khoát, sắc nét phù hợp gương mặt có đường viền hàm không rõ ràng. Bạn có dáng mặt ngắn hoặc tròn đều có thể chọn kiểu tóc này để tạo hiệu ứng Vline giúp tổng thể thon gọn, thanh thoát hơn.