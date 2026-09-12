Bán nhà gần 8 tỷ đồng nhưng không cho con một xu, cặp vợ chồng U70 lên kế hoạch rõ ràng cho tuổi già

Sau tuổi 60, thu nhập khó tăng nhưng chi phí sinh hoạt và y tế lại dễ phát sinh. Tách tiền thành ba tài khoản gồm sinh hoạt, y tế và niềm vui tuổi già giúp người lớn tuổi kiểm soát dòng tiền, giữ quỹ dự phòng và hạn chế phụ thuộc vào con cái, theo Thanh niên Việt.

Bán nhà để chuẩn bị cho tuổi già

Vợ chồng bà Dương ở Thâm Quyến (Trung Quốc) từng kinh doanh một cửa hàng nhỏ. Vì làm việc tự do, hai người không có lương hưu và trước đây cũng không mua bảo hiểm.

Đến tuổi 50, khi bắt đầu nghĩ đến cuộc sống về hưu, họ mới nhận ra ngoài căn nhà đang ở và cửa hàng, gia đình gần như không có khoản tiết kiệm đáng kể.

Trong một lần họp lớp sau 30 năm tốt nghiệp, bà Dương nghe bạn bè chia sẻ về cuộc sống ở nông thôn. Chi phí sinh hoạt thấp, không gian rộng rãi, có thể tự trồng rau, chăn nuôi và quan trọng nhất là không phải chịu áp lực chi tiêu như ở thành phố.

Sau 6 tháng cân nhắc, vợ chồng bà quyết định bán căn nhà tại khu vực có giá đất cao ở thành phố. Nhờ vị trí đắc địa, căn nhà được bán với giá khoảng 2 triệu NDT, tương đương 7,7 tỷ đồng.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là hai ông bà không chia số tiền này cho các con. "Chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể cho khoản tiền này. Đây là khoản chuẩn bị cho những năm tháng về hưu", bà Dương nói.

Sau 3 năm rời thành phố, vợ chồng bà Dương cho rằng lựa chọn bán nhà, về quê là một trong những quyết định quan trọng nhất đối với cuộc sống tuổi già. Ảnh minh họa

Gửi tiết kiệm lấy tiền lãi mỗi tháng

May mắn, vợ chồng bà có căn nhà ở quê do bố mẹ để lại nên không cần dùng tiền bán nhà để mua chỗ ở mới. Hai người gửi toàn bộ số tiền vào ngân hàng. Khoản tiền này mang lại khoảng 70.000 NDT tiền lãi mỗi năm, tương đương gần 6.000 NDT/tháng, gần 23 triệu đồng.

Đây trở thành nguồn thu nhập ổn định giúp hai vợ chồng trang trải cuộc sống dù không có lương hưu.

Chi phí ở quê cũng thấp hơn thành phố. Gia đình có ao, vườn nên bà Dương tự trồng rau, chăn nuôi để phục vụ bữa ăn. Rau quả dư thừa được đem chia cho hàng xóm và đổi lại, bà cũng thường nhận được thực phẩm do mọi người tự trồng.

Nhờ vậy, hai người thậm chí không tiêu hết khoản tiền lãi hàng tháng. Số tiền còn dư tiếp tục được gửi tiết kiệm để tích lũy cho tuổi già.

Về hưu nhưng vẫn có việc để làm

Sau 3 năm về quê, cuộc sống của vợ chồng bà Dương đã ổn định. Bà vốn nấu ăn ngon và từng muốn mở một quán ăn sáng nhỏ nhưng gia đình lo công việc vất vả, ảnh hưởng sức khỏe nên khuyên bà từ bỏ ý định.

Thay vào đó, mỗi khi trong làng có đám cưới, tiệc hoặc cỗ, bà thường được thuê đến nấu ăn. Công việc không quá nặng nhưng giúp bà có thêm thu nhập và cảm thấy cuộc sống về hưu vẫn có ý nghĩa.

Theo bà, ở tuổi này, tiền bạc quan trọng nhưng không phải tất cả. Có việc phù hợp, được giao tiếp và duy trì sức khỏe cũng giúp cuộc sống tuổi già vui vẻ hơn.

Tuổi già không chỉ cần tiền mà còn cần sức khỏe

Vợ chồng bà Dương duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngoài một số vấn đề về xương khớp, cả hai gần như không mắc bệnh mãn tính nghiêm trọng và ít phải vào bệnh viện.

Việc chủ động chăm sóc sức khỏe cũng giúp họ giảm chi phí y tế và hạn chế phải nhờ đến con cái. Hai người còn tham gia các câu lạc bộ dành cho người lớn tuổi, cùng đọc sách, ngâm thơ và giao lưu với những người trong làng.

Không sống cùng con, ông bà hiểu rằng về lâu dài, hàng xóm cũng là những người có thể hỗ trợ mình khi cần. Vì vậy, họ chủ động vun đắp tình làng nghĩa xóm bằng những việc rất giản dị như chia sẻ rau quả, đồ ăn và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Có lần chồng bà Dương bị ốm nặng vào ban đêm, hàng xóm là những người đầu tiên chạy sang hỗ trợ đưa ông đến bệnh viện. Những dịp lễ Tết, nếu các con chưa kịp về, hai vợ chồng vẫn có thể cùng hàng xóm trò chuyện, xem pháo hoa và đón năm mới.

Sau 3 năm rời thành phố, vợ chồng bà Dương cho rằng lựa chọn bán nhà, về quê là một trong những quyết định quan trọng nhất đối với cuộc sống tuổi già.

Không lương hưu, không sống cùng con nhưng hai người vẫn có thể chủ động tài chính, duy trì sức khỏe, có những mối quan hệ tốt đẹp và tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.

Câu chuyện này cũng cho thấy, chuẩn bị cho tuổi già không chỉ là tích lũy tiền bạc. Quan trọng hơn là biết sử dụng tài sản hợp lý, giữ gìn sức khỏe và xây dựng một cuộc sống mà bản thân có thể tự làm chủ.

Nhiều người chỉ khi bước vào tuổi xế chiều mới nhận ra những thực tế của cuộc sống, và hối hận vì đã không chuẩn bị trước. Ảnh minh họa

Chủ động chọn tuổi già không phụ thuộc

Nhiều người chỉ khi bước vào tuổi xế chiều mới nhận ra những thực tế của cuộc sống, và không ít người hối hận vì đã không chuẩn bị trước.

Khi đã nghỉ hưu, khả năng kiếm tiền giảm, trong khi chi phí y tế, chăm sóc sức khỏe lại tăng cao. Những người không có khoản tích lũy riêng sẽ gặp nhiều khó khăn, phải phụ thuộc vào con cái, ảnh hưởng đến cả quyền tự chủ và phẩm giá của bản thân, theo Đời sống Pháp luật.

Ngược lại, người có tiền có thể tự chi trả chi phí y tế, thuê bảo mẫu hoặc chăm sóc, giảm gánh nặng cho con cái.

Chính vì vậy, ở tuổi trung niên, nên chuẩn bị cho tuổi già bằng cách:

- Tích lũy tài chính đủ để tự chủ;

- Duy trì quan hệ vợ chồng, giữ người bạn đời đồng hành lâu dài;

- Chăm sóc sức khỏe để duy trì khả năng tự lập.

Những điểm nêu trên phản ánh quan điểm của tác giả, thực tế có thể thay đổi tùy hoàn cảnh của mỗi gia đình và cá nhân. Đối với mỗi người, việc lập kế hoạch tài chính, chăm sóc sức khỏe và mối quan hệ gia đình cần cân nhắc riêng, linh hoạt để phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.