Vợ chồng 8X tiết kiệm hơn 11 tỷ đồng, quyết định nghỉ hưu sớm ở tuổi 43: Liệu có khả thi?

Vợ chồng 8X quyết định nghỉ hưu sớm sau khi tích lũy hơn 10 tỷ đồng

Năm ngoái, cả hai vợ chồng cô Chen đều mất việc. Ở độ tuổi ngoài 40, họ nhận thấy việc tìm kiếm một công việc mới phù hợp không hề dễ dàng. Sau nhiều lần cân nhắc, cặp đôi quyết định dừng lại guồng quay công việc và bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu sớm bằng số tiền tích lũy khoảng 3 triệu NDT, tương đương 11,6 tỷ đồng.

Quyết định này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ vì không phải ai cũng có đủ khả năng tài chính để nghỉ hưu sớm ở độ tuổi còn khá trẻ.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng số tiền trên chưa chắc đã đủ để đảm bảo cuộc sống trong nhiều thập kỷ tiếp theo.

Đối với phần lớn mọi người, tự do tài chính hoàn toàn có thể là mục tiêu xa vời. Tuy nhiên, việc nghỉ hưu sớm vẫn có thể trở thành hiện thực nếu có kế hoạch tài chính rõ ràng ngay từ sớm. Ảnh minh họa

Vì sao nhiều người cho rằng hơn 10 tỷ đồng vẫn chưa đủ để nghỉ hưu sớm?

Những người hoài nghi cho rằng cặp vợ chồng đang đánh giá quá lạc quan về tương lai tài chính của mình.

Lý do đầu tiên là lạm phát. Giá cả hàng hóa và dịch vụ có xu hướng tăng theo thời gian, khiến giá trị thực của số tiền tiết kiệm ngày càng giảm.

Nếu không có nguồn thu nhập bổ sung, khoản tiền hiện tại có thể không còn đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trong tương lai.

Bên cạnh đó, lãi suất tiết kiệm ngân hàng tại Trung Quốc những năm gần đây liên tục ở mức thấp. Điều này đồng nghĩa với việc tiền lãi tạo ra từ khoản tiết kiệm khó có thể trở thành nguồn thu đủ lớn để trang trải toàn bộ chi phí hàng tháng.

Một rủi ro khác được nhiều người nhắc đến là vấn đề sức khỏe. Chi phí y tế luôn là khoản chi khó dự đoán và có thể tăng đột biến khi tuổi tác cao hơn.

Chỉ một biến cố sức khỏe nghiêm trọng cũng có thể khiến số tiền tích lũy bị hao hụt đáng kể.

Theo nhiều ý kiến, việc nghỉ hưu sớm chỉ thực sự an toàn khi đi kèm với các nguồn thu ổn định khác như lương hưu, thu nhập từ đầu tư hoặc hệ thống bảo hiểm y tế đầy đủ.

Nghỉ hưu sớm cần bao nhiêu tiền mới đủ?

Thực tế, không có một con số cố định áp dụng cho tất cả mọi người.

Năm 2021, "ngưỡng tự do giàu có Hurun năm 2021" do Viện nghiên cứu Hurun công bố đã chia tự do tài chính thành ba cấp độ theo các thành phố cấp một, cấp hai và cấp ba.

Trong số đó, 19 triệu NDT là ngưỡng "tự do giàu có ở mức đầu vào" ở các thành phố hạng nhất của Trung Quốc, bao gồm nhà cửa, ô tô và thu nhập hàng năm sau thuế của hộ gia đình là 600.000 NDT cùng với khoản đầu tư tài chính 8 triệu NDT.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng khái niệm nghỉ hưu sớm hay tự do tài chính phụ thuộc rất lớn vào lối sống cá nhân.

Có người chỉ cần một căn nhà nhỏ, chi tiêu tiết kiệm và cuộc sống giản dị là cảm thấy đủ đầy.

Ngược lại, cũng có người mong muốn duy trì mức sống cao với nhiều nhu cầu về du lịch, giải trí và chăm sóc sức khỏe. Chính vì vậy, số tiền cần thiết để nghỉ hưu sớm của mỗi người sẽ rất khác nhau.

Muốn nghỉ hưu sớm cần bắt đầu từ việc tiết kiệm và kiểm soát chi tiêu

Đối với phần lớn mọi người, tự do tài chính hoàn toàn có thể là mục tiêu xa vời. Tuy nhiên, việc nghỉ hưu sớm vẫn có thể trở thành hiện thực nếu có kế hoạch tài chính rõ ràng ngay từ sớm.

Điều quan trọng đầu tiên là xây dựng thói quen tiết kiệm. Chuyên gia tài chính Bodo Schaefer từng nhấn mạnh rằng muốn tích lũy tài sản, mỗi người cần thay đổi cách chi tiêu của mình.

Việc ghi chép và theo dõi các khoản chi hàng tháng sẽ giúp nhận ra những khoản không cần thiết để cắt giảm.

Khi số tiền tiết kiệm tăng dần theo thời gian, mục tiêu nghỉ hưu sớm cũng trở nên khả thi hơn.

Quản lý rủi ro là chìa khóa để nghỉ hưu sớm bền vững

Một kế hoạch nghỉ hưu sớm không chỉ xoay quanh việc kiếm tiền mà còn phải tính đến những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.

Các chuyên gia khuyến nghị mỗi gia đình nên xây dựng quỹ dự phòng khẩn cấp, tham gia bảo hiểm phù hợp và chuẩn bị các phương án tài chính cho những tình huống bất ngờ như bệnh tật, thất nghiệp hoặc khủng hoảng kinh tế.

Việc chủ động phòng ngừa rủi ro sẽ giúp bảo vệ thành quả tích lũy và giảm áp lực tài chính khi gặp biến cố.

Muốn nghỉ hưu sớm, đừng bỏ qua việc đầu tư và chăm sóc sức khỏe

Nếu chỉ gửi tiền vào ngân hàng, tốc độ gia tăng tài sản thường khó theo kịp lạm phát. Vì vậy, nhiều người lựa chọn kết hợp tiết kiệm với các hình thức đầu tư phù hợp nhằm gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Tuy nhiên, lợi nhuận luôn đi kèm rủi ro. Vì thế, việc quản lý tài chính cần được thực hiện thận trọng, cân bằng giữa mục tiêu sinh lời và khả năng bảo toàn vốn.

Ngoài tiền bạc, sức khỏe cũng là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống sau khi nghỉ hưu sớm. Một cơ thể khỏe mạnh không chỉ giúp giảm chi phí y tế mà còn mang lại cơ hội tận hưởng trọn vẹn những năm tháng tự do sau khi rời xa công việc.

Duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, tập thể dục thường xuyên, ăn uống khoa học và giữ tinh thần tích cực chính là khoản đầu tư có lợi nhất cho tương lai. Bởi suy cho cùng, nghỉ hưu sớm không chỉ là có đủ tiền, mà còn là có đủ sức khỏe để tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.