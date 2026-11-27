Hoa Kỳ đề xuất thuế bổ sung 35%: Việt Nam chuẩn bị ứng phó thế nào?
Bộ Công Thương cho biết, đề xuất mức thuế bổ sung 35% của Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) theo điều tra Mục 301 không phải là mức thuế chính thức, Việt Nam đang triển khai đồng thời các kênh hợp tác với Hoa Kỳ, đồng thời chuẩn bị các giải pháp quản trị rủi ro...
Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, Việt Nam đã đưa ra những cam kết ở mức cao nhất có thể, trong đó có nội dung chưa từng có tiền...
Theo Nguyễn Quỳnh/VOV.VN ([Tên nguồn])