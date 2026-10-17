Đồ gia dụng Victoria Beckham bán bị chê 'giống hàng bình dân'

Sau nhiều khởi sắc từ công việc kinh doanh thời trang, mỹ phẩm, Victoria Beckham tiếp tục thử sức ở lĩnh vực thiết kế đồ gia dụng. Ra mắt ngày 12/10, bộ sưu tập mang tên Serving Style là sản phẩm hợp tác giữa Victoria và Westwing, thương hiệu chuyên về nội thất và đồ gia dụng của Đức. Dòng sản phẩm gồm bát đĩa, ly, dao dĩa, khăn ăn bằng vải lanh và các món đồ trang trí bàn ăn, thể hiện phong cách thanh lịch, tối giản vốn gắn liền với hình ảnh của Victoria.

Bộ đĩa sứ 12 món được bán với giá 249 bảng Anh (khoảng 8 triệu đồng), bộ dao dĩa bằng thép không gỉ có giá 129 bảng (khoảng 4,4 triệu đồng), trong khi bộ đĩa bơ bằng thép không gỉ kèm dao có giá 119 bảng (khoảng 4 triệu đồng). Bộ khăn ăn cocktail bằng vải lanh có giá từ 54,99 bảng (khoảng 1,9 triệu đồng).

Một nguồn tin của The Sun cho biết: "Victoria đã dành rất nhiều thời gian để thiết kế và tạo ra những món đồ này. Chúng mang phong cách cổ điển và vượt thời gian".

Bộ sưu tập bát đĩa mới ra mắt của Vic được nhận xét mang đặc trưng của phong cách thanh lịch, tối giản mà Vic theo đuổi nhiều năm qua.

Dù được giới thiệu với tinh thần đưa thời trang vào không gian bàn ăn, bộ sưu tập chưa nhận được sự đánh giá cao từ một số chuyên gia nội thất. Olivia Boardman, chuyên gia thuộc đơn vị thiết kế nội thất My Bespoke Room, nhận xét trong bài viết của Daily Mail đăng hôm 12/10 rằng các sản phẩm không thực sự đột phá và có nhiều điểm tương đồng với những món đồ giá mềm hơn trên thị trường, chẳng hạn tại Zara và H&M.

Trong khi đó, Jordana Ashkenazi, nhà sáng lập kiêm giám đốc thiết kế của Element One House, cho rằng bộ sưu tập mang nét đẹp tinh tế, sang trọng và tiết chế, phù hợp với phong cách thời trang của Victoria. Tuy nhiên, theo chuyên gia, các thiết kế chưa tạo được hiệu ứng thị giác đủ mạnh để khiến người xem phải trầm trồ.

"Nó rất giống với phong cách thời trang của cô ấy. Đẹp, tinh tế và giản dị, nhưng không nhất thiết phải khiến bạn phải dừng lại và thốt lên "wow". Dù sao thì nó vẫn ổn, mọi thứ trong thiết kế nội thất đều không nhất thiết phải gây ấn tượng mạnh", Jordana chia sẻ quan điểm.

Bộ 4 chiếc đĩa nhỏ đựng bơ kèm dao phết bơ có giá niêm yết 119 bảng Anh (khoảng 4 triệu đồng).

Những ý kiến này đặt ra câu hỏi liệu khách hàng có sẵn sàng trả mức giá cao cho các món đồ mang tên nhà thiết kế nổi tiếng khi kiểu dáng tương tự có thể tìm thấy ở những thương hiệu phổ thông với chi phí thấp hơn đáng kể.

"Nhưng liệu nó có mang tính đột phá không? Không. Liệu nó có đặc biệt sáng tạo hay là điều gì đó chúng ta chưa từng thấy trước đây không? Không hẳn. Bạn có thể vào các cửa hàng đồ gia dụng bình dân trên phố và tìm thấy những thiết kế tương tự với giá rẻ hơn nhiều không? Chắc chắn là có", Jordana nói thêm.

Biên tập viên Charlotte Cripps của tờ Independent cũng không đánh giá cao bộ sưu tập đồ gia dụng mới ra mắt của bà xã David Beckham. "Có thể tôi hơi khó tính, nhưng đối với tôi, những thứ đó trông giống như đồ lặt vặt hơn. Nếu ai đó tặng tôi chúng vào dịp Giáng sinh, tôi có thể sẽ cho con cái mình dùng để đựng cọ vẽ", bài viết của Charlotte Cripps đăng trên Independent hôm 14/10 có đoạn.

Bất chấp tranh luận về giá thành và tính sáng tạo, việc ra mắt dòng đồ gia dụng vẫn đánh dấu bước mở rộng mới trong hoạt động kinh doanh của Victoria. Sau thời trang và mỹ phẩm, cô tiếp tục đưa dấu ấn cá nhân vào một lĩnh vực khác, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách sống thanh lịch và chú trọng cách bài trí không gian.

Vợ chồng Vic - Becks. Ảnh: Instagram

Vic sinh năm 1974, tên thật là Victoria Caroline Adams, con lớn trong gia đình kinh doanh đồ điện phát đạt tại Essex, Anh. Cô nổi tiếng khi ra mắt cùng Spice Girls - một trong những ban nhạc nữ có lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời - vào năm 1996. Tên tuổi cô càng phổ biến khi kết hôn ngôi sao bóng đá David Beckham năm 1999, trở thành một trong những nàng WAGs (vợ, người yêu của các vận động viên) được báo chí săn đón nhất.

Bên cạnh kinh doanh, vợ chồng Vic cũng duy trì sức hút gần 30 năm qua bằng hình ảnh gia đình hạnh phúc viên mãn cùng ứng xử khéo léo với truyền thông, công chúng. Tuy nhiên, gần hai năm qua, niềm vui của nhà Becks không trọn vẹn khi vợ chồng con trai cả ngày càng xa cách, mãi chưa hóa giải được mâu thuẫn.