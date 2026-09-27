David Beckham đút túi 51 triệu USD nhờ World Cup 2026

Theo Financial Times, David Beckham nhận khoảng 51 triệu USD cổ tức từ đế chế kinh doanh của mình sau khi hàng loạt hợp đồng quảng cáo liên quan World Cup 2026 giúp doanh thu và lợi nhuận công ty đạt mức kỷ lục.

Cựu đội trưởng tuyển Anh xuất hiện trong khoảng 12 chiến dịch quảng cáo tại World Cup diễn ra ở Mỹ, hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Lenovo, McDonald's, Bank of America, Verizon và Lay's của PepsiCo.

David Beckham cùng vợ con dự khán nhiều trận đấu quan trọng tại World Cup 2026.

Hoạt động thương mại liên quan World Cup góp phần giúp DRJB Holdings - công ty quản lý các hoạt động kinh doanh thương hiệu của Beckham - ghi nhận một năm kinh doanh kỷ lục. Doanh thu năm 2025 đạt 110,5 triệu USD, tăng khoảng 20% so với 92,3 triệu USD năm trước. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng 46%, lên 65,7 triệu USD.

Theo hồ sơ doanh nghiệp, năm 2025 DRJB Holdings chi tổng cộng hai khoản cổ tức: 51,1 triệu USD cổ tức thường niên (giảm nhẹ so với 53 triệu USD năm 2024) và thêm 61,6 triệu USD cổ tức đặc biệt, nâng tổng số tiền công ty chia cho cổ đông lên hơn 112 triệu USD. Với tỷ lệ sở hữu 45%, phần Beckham nhận được từ cả hai khoản cộng lại vào khoảng 51 triệu USD.

DRJB Holdings gồm ba mảng kinh doanh, trong đó lớn nhất là DB Ventures, đơn vị phụ trách phần lớn các hợp đồng hợp tác giữa Beckham với những thương hiệu như Hugo Boss. Beckham hiện nắm giữ 45% DRJB Holdings. Năm 2022, cựu đội trưởng tuyển Anh bán 55% cổ phần trong đế chế kinh doanh của mình cho Authentic Brands Group với giá khoảng 200 triệu bảng Anh.

Trước thềm World Cup 2026, Beckham ký nhiều hợp đồng thương mại mới. Trong đó có thỏa thuận nhiều năm với Bank of America, trở thành đại sứ cho các chương trình thể thao toàn cầu của ngân hàng.

Cựu danh thủ cũng hợp tác với Hugo Boss để ra mắt các bộ sưu tập thời trang nam, phát triển dòng kính mắt mang tên mình với Safilo và cùng Adidas giới thiệu phiên bản giới hạn của mẫu giày Predator. Beckham đồng thời ký thỏa thuận mới cho chương trình Beckham & Friends Live trên Paramount+, xoay quanh các nội dung liên quan Champions League. Nhiều hợp đồng trong số này là thỏa thuận kéo dài nhiều năm thay vì những chiến dịch quảng cáo đơn lẻ.

22 phút nghỉ giữa hiệp tại World Cup 2026 giúp nhà Becks kiếm bộn tiền.

Manchester Evening News từng nhận định không có cựu cầu thủ nào đạt mức độ phủ sóng quảng cáo tương đương Beckham. Còn The Telegraph cho rằng điều này là minh chứng cho sức ảnh hưởng mà Beckham đã gây dựng tại Mỹ, từ khi gia nhập LA Galaxy năm 2007. Dù "treo giầy" từ năm 2013, Beckham hiện vẫn được xem là một trong những cầu thủ bóng đá thành công bậc nhất trên thương trường.

David Beckham, 51 tuổi, từng là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013 ở tuổi 38. Sau khi giải nghệ năm 2013, Becks tiếp tục để lại dấu ấn tại bóng đá Mỹ với vai trò đồng sở hữu Inter Miami CF. Dưới sự điều hành của anh, đội bóng này chiêu mộ siêu sao Lionel Messi và giành chức vô địch MLS mùa trước. Ngoài bóng đá, Becks còn lấn sân sang lĩnh vực giải trí khi đồng sáng lập công ty sản xuất nội dung Studio 99 vào năm 2019. Tên tuổi của David Beckham cũng gắn liền với đời sống giải trí toàn cầu kể từ khi kết hôn với Victoria Beckham, cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls.

Giữa tháng 5, David Beckham trở thành người đầu tiên trong nhóm VĐV, cựu VĐV Anh quốc sở hữu khối tài sản vượt mốc một tỷ bảng, theo danh sách người giàu Sunday Times 2026. Tạp chí Forbes ước tính tổng tài sản ròng của gia đình Beckham lên tới 1,185 tỷ bảng. Siêu sao người Anh sở hữu danh mục đầu tư đa dạng, tạo ra nguồn thu lớn mỗi năm.

Becks được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood hôm 12/6/2026.

Tháng 6 vừa qua, Beckham được vinh danh với ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, ghi nhận những đóng góp giúp bóng đá trở nên phổ biến hơn tại Mỹ. Năm ngoái, Becks được Vua Charles III phong tước hiệp sĩ vì những đóng góp cho thể thao và hoạt động cộng đồng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, niềm vui của gia đình Becks không trọn vẹn khi mâu thuẫn với vợ chồng con trai cả - Brooklyn Beckham - mãi chưa có dấu hiệu hóa giải.