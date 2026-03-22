Vàng bị 'thổi bay' hơn 1.100 USD từ đỉnh, liệu còn giảm tiếp?

Vàng lao dốc tuần thứ 3 liên tiếp

Thị trường vàng thế giới vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động khi giá vàng giao ngay tại Mỹ trong phiên 20/3 (kết thúc rạng sáng 21/3 giờ Việt Nam) tiếp tục lao dốc mạnh. Theo đó, giá vàng giảm tới 158 USD, tương đương 3,4%, xuống còn 4.492 USD/ounce, đánh dấu tuần giảm thứ 3 liên tiếp.

Đáng chú ý, trong phiên liền trước, giá vàng giao ngay từng có thời điểm rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 4.550 USD/ounce nhưng sau đó bật tăng mạnh lên mức 4.730 USD/ounce. Tuy nhiên, lực bán áp đảo về cuối tuần đã kéo giá vàng quay đầu giảm sâu, chốt tuần ở vùng thấp hơn đáng kể.

So với đỉnh cao lịch sử 5.600 USD/ounce thiết lập hôm 29/1, giá vàng hiện đã giảm mạnh hơn 1.100 USD mỗi ounce. Dù vậy, kim loại quý này vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với vùng 4.332 USD/ounce hồi đầu năm, cho thấy xu hướng dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn.

Tại thị trường trong nước, diễn biến lại có phần trái chiều. Chiều 20/3, giá vàng tăng so với buổi sáng dù giá thế giới giảm sâu. Vàng SJC chốt phiên 20/3 ở mức 173,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 176,1 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức dưới 172 triệu đồng/lượng (mua) và 175 triệu đồng/lượng (bán) vào buổi sáng cùng ngày. Giá vàng nhẫn của nhiều thương hiệu lớn cũng neo ở mức 176,1 triệu đồng/lượng (bán ra) khi đóng phiên 20/3.

Diễn biến trái chiều này phản ánh sự khác biệt giữa cung – cầu nội địa và xu hướng toàn cầu, và tín hiệu tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tăng, đồng thời cho thấy tâm lý tích trữ vàng trong nước vẫn ở mức cao.

Đến sáng 21/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 5,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Còn giá vàng nhẫn tại Doji giao dịch ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 5,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.

Tuy nhiên, mức giá này vẫn là rất cao so với tốc độ giảm của giá thế giới, đẩy giá trong nước cao hơn tới gần 30 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, nguyên nhân chính khiến vàng giảm mạnh là sự phục hồi của đồng USD khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường thắt chặt tiền tệ. Trong cuộc họp gần nhất, Fed giữ nguyên lãi suất và phát tín hiệu chưa vội nới lỏng chính sách trong bối cảnh áp lực lạm phát có dấu hiệu quay trở lại, đặc biệt khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng mạnh.

Đồng USD tăng giá khiến vàng – tài sản không sinh lãi – trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư. Bên cạnh đó, áp lực bán tháo cũng gia tăng khi các thị trường tài chính khác chao đảo. Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm, buộc nhiều nhà đầu tư phải bán vàng để bổ sung thanh khoản, qua đó làm gia tăng áp lực giảm giá đối với kim loại quý này.

Mỹ ở thế khó chưa từng có – lực cản ngắn hạn, động lực dài hạn cho vàng

Việc giá vàng giảm sâu trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng đang phản ánh một nghịch lý lớn của thị trường: vàng – tài sản trú ẩn – lại bị bán ra ngay khi rủi ro toàn cầu leo thang. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, đây là hệ quả của một bối cảnh đặc biệt khi nước Mỹ đang rơi vào thế khó chưa từng có.

Trước hết, áp lực lớn nhất đến từ núi nợ công khổng lồ của Mỹ, hiện đã vượt 38.000 tỷ USD. Đáng lo ngại hơn, chi phí trả lãi nợ hiện đã vượt cả ngân sách quốc phòng – một dấu hiệu từng xuất hiện trong các giai đoạn suy yếu của những đế chế trong lịch sử.

Song song đó, nguy cơ lạm phát quay trở lại đang gia tăng mạnh mẽ khi giá năng lượng leo thang. Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu, đặc biệt tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu.

Chốt phiên ngày 20/3, giá dầu WTI tăng gần 2,3% lên 98,32 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng gần 3,3% lên 112,2 USD/thùng. Việc các cơ sở năng lượng bị tấn công và nguy cơ gián đoạn tại Hormuz đang đẩy chi phí vận chuyển toàn cầu tăng vọt, qua đó gây áp lực lạm phát trên diện rộng.

Thông thường, lạm phát cao sẽ hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, lãi suất cao lại đóng vai trò chi phối mạnh hơn. Nhiều ngân hàng trung ương lớn vẫn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát do năng lượng tiếp tục leo thang. Điều này tạo ra áp lực kép lên vàng: vừa chịu sức ép từ lãi suất, vừa bị cạnh tranh bởi đồng USD mạnh.

Điểm khó nhất mà Mỹ đang phải đối mặt không chỉ là lạm phát hay nợ công, mà là vị thế của đồng USD – nền tảng quyền lực tài chính toàn cầu của nước này. Trong năm 2025, đồng USD đã có dấu hiệu suy yếu trong bối cảnh xu hướng phi đô la hóa gia tăng. Nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước BRICS, đang đẩy mạnh giao dịch thương mại bằng đồng nội tệ hoặc đồng Nhân dân tệ, đồng thời gia tăng tích trữ vàng.

Cuộc xung đột tại Trung Đông có thể mang lại tác động hai chiều đối với USD. Một mặt, nếu Mỹ duy trì được vai trò bảo hộ tại khu vực và đảm bảo dòng chảy dầu mỏ, hệ thống “petrodollar” có thể được củng cố. Nhưng mặt khác, nếu eo biển Hormuz trở nên bất ổn và các tuyến vận tải bị đe dọa bởi drone và tên lửa, niềm tin vào vai trò của Mỹ có thể suy giảm nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, thị trường vàng đang phản ứng theo hai pha rõ rệt. Ngắn hạn, vàng chịu áp lực bán khi nhà đầu tư cần tiền mặt để ứng phó với biến động trên thị trường tài chính. Một số tổ chức dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm về vùng 4.200 USD/ounce.

Tuy nhiên, về trung và dài hạn, triển vọng của vàng vẫn được đánh giá tích cực. Lạm phát toàn cầu cao, nợ công kỷ lục và nguy cơ suy yếu của đồng USD là những yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng. Nhiều tổ chức tài chính lớn vẫn giữ quan điểm rằng vàng có thể hướng tới mốc 6.000 USD/ounce trong năm 2026.

Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục đóng vai trò là “neo giá trị” trong dài hạn. Dù có thể biến động mạnh trong ngắn hạn do tác động của lãi suất và dòng tiền, kim loại quý này vẫn là một trong những tài sản phòng thủ quan trọng trước các cú sốc kinh tế và địa chính trị.

Có thể thấy, giá vàng giảm sâu hiện nay không phản ánh sự suy yếu của vai trò trú ẩn, mà chủ yếu là hệ quả của áp lực thanh khoản và chính sách tiền tệ thắt chặt. Khi những yếu tố này dịu bớt, trong khi các rủi ro mang tính cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu vẫn hiện hữu, vàng nhiều khả năng sẽ quay trở lại xu hướng tăng trong trung và dài hạn.