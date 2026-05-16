Vàng, bạc thế giới sáng 16/5 đồng loạt lao dốc.

Giá vàng và bạc giao ngay giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch 15/5 tại Mỹ (tức 16/5 theo giờ Việt Nam), khi đồng đô la Mỹ mạnh lên, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt và lo ngại lạm phát do giá dầu leo thang đã lấn át nhu cầu phòng thủ liên quan đến eo biển Hormuz.

Tại thời điểm cuối phiên, giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.539,40 USD/ounce, giảm 2,40%, trong khi giá bạc giao ngay ở mức 75,910 USD/ounce, giảm 8,94% trong phiên.

Giá vàng, bạc giảm mạnh trong bối cảnh sản xuất công nghiệp của Mỹ tăng 0,7% trong tháng 4, sau khi giảm 0,3% trong tháng 3. Sản lượng chế tạo tăng 0,6%, sản lượng điện tăng 1,9%, trong khi sản lượng khai thác mỏ giảm 0,1%. Tỷ lệ sử dụng công suất cũng tăng lên 76,1%.

Kết quả sản xuất tích cực hơn dự kiến này, cùng với dữ liệu lạm phát tăng cao trong tuần qua, đã khiến vàng và bạc chịu áp lực điều chỉnh tương tự như thị trường chứng khoán, trái phiếu và kim loại công nghiệp.

Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng địa chính trị quan trọng đối với hoạt động thương mại năng lượng và kim loại toàn cầu. Tuyến hàng hải này vẫn bị hạn chế đáng kể sau xung đột Mỹ-Iran, với lưu lượng vận tải thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước chiến tranh. Trong khi đó, các cuộc đàm phán Mỹ-Iran chưa cho thấy tiến triển rõ rệt sau cuộc gặp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình.

Tehran tuyên bố tàu thuyền vẫn có thể đi qua, ngoại trừ các quốc gia đang trong tình trạng chiến tranh với Iran, nhưng thị trường hàng hóa trên thực tế vẫn coi Hormuz như đang bị phong tỏa.

Tác động đối với vàng tiếp tục mang tính hai chiều. Một mặt, căng thẳng địa chính trị hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn, mặt khác, giá dầu thô WTI vượt 105 USD/thùng và dầu Brent tiến sát 110 USD/thùng đã làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu tăng cao và gây áp lực lên các kim loại không sinh lãi như vàng và bạc.

Phản ứng mạnh nhất trên các thị trường tài chính hiện tập trung ở dầu mỏ, lợi suất trái phiếu dài hạn, đồng đô la Mỹ, cổ phiếu năng lượng và nhóm cổ phiếu công nghệ nhạy cảm với lãi suất.

Thị trường chứng khoán Mỹ suy yếu vào cuối phiên khi làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu lan sang các tài sản rủi ro. Chỉ số S&P 500 kiểm định vùng hỗ trợ 7.425–7.435 điểm, Nasdaq giảm nhẹ từ vùng đỉnh lịch sử, còn Dow Jones nỗ lực ổn định dưới mốc 49.500 điểm. Cổ phiếu năng lượng là nhóm tăng tương đối tốt, trong khi nhóm nguyên vật liệu cơ bản suy yếu cùng với kim loại quý. Nhóm tiện ích cũng chịu áp lực do lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao.

Trên các thị trường khác, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex tiếp tục tăng và giao dịch quanh mức 105,30 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở gần 110 USD/thùng. Chỉ số đô la Mỹ duy trì đà tăng, còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,6%.