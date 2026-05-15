Chốt giá vàng hôm nay ngày 15/5 đồng loạt giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 15/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 15/5 giảm giá vàng miếng ở mức 164 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 15/5, giá vàng trong nước ngày 15/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 161 triệu đồng/lượng mua vào và 164 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 15/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 160,5 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 15/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 161 triệu đồng/lượng mua vào và 164 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 161 triệu đồng/lượng mua vào và 164 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 15/5, giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/5, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 15/5, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 160,5 –163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 160,8 – 163,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 161 – 164 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 15/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 15/5 giảm rất mạnh với giá vàng giao ngay giảm 146 USD/ounce, xuống mức 4.554 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.685 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, lùi sâu xuống mốc hơn 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia cho rằng, giá vàng tiếp tục giằng co dưới ngưỡng tâm lý 4.700 USD/ounce trong bối cảnh thị trường theo dõi sát diễn biến kinh tế Mỹ, đặc biệt là lạm phát và sức khỏe tiêu dùng.

Theo bà Ewa Manthey - Chiến lược gia hàng hóa tại ING, đợt giảm khoảng 12% của giá vàng kể từ khi xung đột Iran bùng phát chủ yếu phản ánh tác động kinh tế vĩ mô từ cú sốc giá dầu.

Lợi suất thực và sức mạnh của USD tiếp tục là rào cản chính đối với đà phục hồi của thị trường vàng thế giới. Ngoài ra, dữ liệu việc làm tích cực của Mỹ cũng cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa chịu áp lực phải nới lỏng chính sách sớm.

Lực cầu từ ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng. Ngân hàng trung ương Trung Quốc quay lại mua vàng trong tháng 4, tiếp tục kéo dài chuỗi mua ròng nhiều tháng liên tiếp. Dù một số nước như Thổ Nhĩ Kỳ và Nga bán ra, xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối vẫn mang tính tích cực trung hạn cho thị trường.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.554 USD/ounce (tương đương khoảng 145 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 15/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 15/5, giá vàng ngày 16/5 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.