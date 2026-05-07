Hai giải độc đắc xổ số miền Nam xuất hiện vào trưa 7-5

Trưa 7-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi có khách hàng trúng 2 giải độc đắc của vé số Sóc Trăng và vé số Đồng Nai.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 6-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 6-5, giải độc đắc (dãy số 127240) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc tổng cộng 11 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng, giải độc đắc (dãy số 934311) của vé số Đồng Nai được các đại lý xác định "ở lại" tỉnh Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Đồng Nai là đại lý vé số Mai Anh ở Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Giải an ủi của vé số Đồng Nai cũng trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Sáng, đại lý vé số Nguyễn Văn Lâm và đại lý vé số Hoàng ở Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Mai Anh, ĐLVS Nguyễn Văn Lâm

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Tây Ninh; còn giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Cà Mau.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 7-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.