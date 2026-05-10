Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới; ông Khuất Việt Hùng tham gia HĐQT Vietjet

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới, VN-Index vượt 1.900 điểm nhờ “họ Vin”

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 7/5 tiếp tục chứng kiến một phiên giao dịch bùng nổ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, qua đó giúp VN-Index lần thứ hai trong năm 2026 vượt mốc 1.900 điểm.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục bứt phá và là trụ cột giúp VN-Index vượt ngưỡng 1.900 điểm. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới với tài sản tăng không ngừng.

Theo thống kê của Forbes ngày 7/5, tài sản của ông Vượng đã tăng lên 36 tỷ USD, tăng thêm khoảng 2% chỉ trong một ngày và đưa ông lên vị trí thứ 62 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. So với thời điểm tháng 3, khối tài sản của ông đã tăng thêm gần 10,7 tỷ USD – mức tăng hiếm thấy trong thời gian rất ngắn.

Ông Khuất Việt Hùng làm Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet

Ngày 5/5, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố thông tin về chức danh các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Đáng chú ý trong danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Khuất Việt Hùng - nguyên Chủ tịch Hanoi Metro - giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT (thành viên độc lập). Ông Hùng vừa được bầu vào HĐQT Vietjet tại phiên họp thường niên cuối tháng 4. Tại thời điểm trúng cử, ông không nắm giữ cổ phiếu VJC.

Thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, vượt 44% dự toán

Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4 tháng đầu năm ước đạt 1.114 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 44,9% dự toán, thu ngân sách địa phương ước đạt 43,2% dự toán.

Về chi NSNN, lũy kế chi 4 tháng ước đạt 668,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Tín dụng tăng tốc, dư nợ toàn hệ thống vượt 19,4 triệu tỷ

Tín dụng đã tăng dần từ đầu năm, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế với quy mô dư nợ đến ngày 28/4/2026 đạt trên 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 4,42% so với cuối năm 2025 và tăng 18,26% so với cuối tháng 4/2025.

Thông tin trên được bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết tại tọa đàm “Vai trò của ngành Ngân hàng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” diễn ra sáng 8/5 tại Hà Nội.

Thanh tra NHNN công bố kết luận thanh tra tại loạt chi nhánh ngân hàng

Thanh tra NHNN vừa chỉ ra hàng loạt tồn tại, rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng tại loạt chi nhánh ngân hàng.

Cơ quan thanh tra đã yêu cầu các chi nhánh ngân hàng trên cần xây dựng phương án khắc phục, chấn chỉnh các sai sót trong hoạt động cấp tín dụng nhằm bảo đảm an toàn hệ thống và tuân thủ quy định pháp luật.

Lý do đại gia điện mặt trời lỗ gần nghìn tỷ

Theo thông tin vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố, Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam (doanh nghiệp điện mặt trời thuộc hệ sinh thái Trung Nam Group) báo lỗ hơn 969 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là sự đảo chiều đáng chú ý khi năm 2024, doanh nghiệp này từng ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 138 tỷ đồng sau giai đoạn thua lỗ nặng nề trước đó.

Giới phân tích cho rằng, doanh nghiệp năng lượng tái tạo đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan chi phí đầu tư lớn, phụ thuộc vốn vay, lãi suất cao trong giai đoạn trước, cùng với những thay đổi về cơ chế giá điện và khả năng huy động công suất từ hệ thống điện quốc gia.

Đối với Trung Nam Group, những rắc rối pháp lý liên quan tới cơ chế ưu đãi giá điện được đánh giá là yếu tố khiến doanh nghiệp gặp thêm áp lực về tài chính và huy động vốn.

'Ông lớn’ xăng dầu tiết lộ áp lực gây lỗ nghìn tỷ, chi phí tăng sốc

Trong văn bản giải trình báo cáo tài chính quý I/2026 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ âm gần 1.147,6 tỷ đồng. Kết quả này giảm 5.092% so với mức lãi 22,99 tỷ đồng của quý I/2025.

Petrolimex lý giải biến động “sốc” của giá xăng dầu chỉ trong thời gian ngắn đã đẩy doanh nghiệp đầu mối vào thế khó.

Vi phạm thuế, Prudential Việt Nam phải nộp ngân sách hơn 135 tỷ đồng

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính riêng năm 2025 với thông tin đáng chú ý liên quan tới nghĩa vụ thuế. Theo đó, doanh nghiệp này phải nộp bổ sung hơn 135 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước do các vi phạm về thuế phát sinh trong các năm trước.

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Prudential từng là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường về doanh thu và độ phủ thương hiệu. Tuy nhiên, vài năm gần đây, doanh nghiệp này cũng đối mặt với xu hướng sụt giảm doanh thu bảo hiểm giống nhiều công ty cùng ngành.

Cục Thuế: Nợ thuế 1 triệu có thể bị hoãn xuất cảnh không phải siết, mà là nới

Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và nợ từ 1 triệu đồng đang gây tranh luận, có ý kiến cho rằng mức này quá thấp, chưa phù hợp.

Cục Thuế cho rằng việc bổ sung ngưỡng 1 triệu đồng nhằm xử lý bất cập đối với các khoản nợ rất nhỏ phát sinh do sai sót kỹ thuật, chậm cập nhật dữ liệu hoặc nguyên nhân khách quan; đồng thời bảo đảm nguyên tắc tương xứng giữa tính chất vi phạm và biện pháp quản lý nhà nước áp dụng.