Tỷ phú Elon Musk lại nhận tin buồn

Cổ phiếu Tesla của Elon Musk giảm mạnh trước ngày công bố báo cáo tài chính

Phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ một ngày trước khi công bố kết quả tài chính quý I, cổ phiếu Tesla đã giảm gần 6%, chốt phiên ở mức 227,50 USD – chỉ còn cách đáy của năm đúng 6 USD (mốc được ghi nhận hôm 8/4). Tính từ đầu năm, cổ phiếu của hãng đã mất giá tới 44%, đánh dấu quý tệ nhất kể từ năm 2022. Đây cũng là lần thứ 12 trong năm nay, cổ phiếu Tesla giảm ít nhất 5% trong một phiên giao dịch.

Các nhà phân tích đang đặc biệt lo ngại về sự “xuống cấp thương hiệu” đang diễn ra tại Mỹ và châu Âu – những thị trường quan trọng của Tesla. Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng và nhiều yếu tố bất ổn, tâm lý nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh những khó khăn nội tại, CEO Elon Musk tiếp tục khiến dư luận chia rẽ khi ông tham gia sâu vào chính trị Mỹ, đặc biệt là vai trò nổi bật trong chính quyền Donald Trump. Các nhà đầu tư đã gửi hơn 160 câu hỏi xoay quanh Musk cho diễn đàn trực tuyến trước thềm báo cáo tài chính, trong đó có câu hỏi đáng chú ý: “Hội đồng quản trị đã làm gì để hạn chế thiệt hại hình ảnh thương hiệu từ các hoạt động chính trị của Elon Musk?”

Việc Musk chi 290 triệu USD để ủng hộ chiến dịch đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng, cùng loạt đề xuất cắt giảm quy mô chính phủ liên bang, đang làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ, nhất là tại châu Âu và một số bang của Mỹ. Tesla đang chịu các cuộc tẩy chay, biểu tình, thậm chí phá hoại tài sản ở nhiều nơi vì liên quan đến vị tỷ phú này.

Kết quả kinh doanh quý I của Tesla có đáng lo ngại?

Tesla đã giao 336.681 xe trong quý đầu năm 2025 – giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo doanh thu quý I sẽ đạt khoảng 21,24 tỷ USD, thấp hơn một chút so với cùng kỳ. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu được dự đoán ở mức 40 cent – con số sẽ được giới đầu tư mổ xẻ kỹ lưỡng, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng từ các mức thuế quan do chính quyền Trump đề xuất.

Các nhà phân tích của Oppenheimer cảnh báo rằng tình trạng “xói mòn thương hiệu” tại Mỹ và châu Âu đã ảnh hưởng rõ rệt đến doanh số. Nhưng vấn đề lớn hơn có thể là nhu cầu yếu tại Trung Quốc và biên lợi nhuận bị siết chặt do tác động từ các rào cản thương mại.

Thị trường Trung Quốc – nơi từng là “cứu cánh” cho Tesla trong giai đoạn tăng trưởng nhanh – giờ lại đang trở thành thách thức lớn. Tâm lý tiêu dùng mang tính dân tộc tại đây đang thúc đẩy người mua hướng về các thương hiệu nội địa. Nếu Tesla không giữ được thị phần, hãng sẽ buộc phải tăng xuất khẩu từ các nhà máy tại Trung Quốc, điều có thể gây sức ép lên giá bán và giảm lợi nhuận.

Các chuyên gia cho rằng Tesla đang đối mặt với nguy cơ “phá vỡ cấu trúc giá” nếu phải cạnh tranh trực diện với hàng loạt hãng xe điện Trung Quốc vốn đang tăng trưởng mạnh mẽ cả về chất lượng lẫn sản lượng.

Trong bối cảnh đầy biến động này, giới đầu tư đang kỳ vọng Elon Musk sẽ đưa ra một “tầm nhìn phục hồi” rõ ràng trong buổi họp báo cáo tài chính. Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush nhận định rằng “Tesla giờ đây đã trở thành biểu tượng chính trị toàn cầu gắn liền với chính quyền Trump và đồng tiền số Dogecoin.”

Ông ước tính có khoảng 15-20% nhu cầu dành cho xe Tesla có thể mất vĩnh viễn do tác động tiêu cực từ hình ảnh cá nhân của Musk. Các nhà phân tích của Barclays thì cắt giảm mức giá mục tiêu của cổ phiếu Tesla từ 325 USD xuống 275 USD, với lý do là “thiết lập khó hiểu” cho quý I và “nền tảng kinh doanh yếu.” Tuy nhiên, một kịch bản tích cực vẫn có thể xảy ra nếu Musk thể hiện sự tập trung trở lại với Tesla và cung cấp thông tin rõ ràng về các kế hoạch phát triển tính năng tự lái (FSD).