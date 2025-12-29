Dâu tây Mộc Châu đầu mùa giá đắt ngang trái cây nhập khẩu nhưng vẫn được người tiêu dùng không tiếc tiền mua

Những ngày cuối tháng 12, thị trường hoa quả Việt tiếp tục nhộn nhịp với nhiều loại trái cây được bày bán. Dạo quanh một vòng các chợ dân sinh, siêu thị hay chợ online tại khu vực Hà Nội, bên cạnh các loại quả đang vào mùa, giá rẻ như cam canh, cam Cao Phong, táo đá, xoài,….thì dâu tây là một trong những mặt hàng được nhiều người ưa chuộng. Dâu tây được bán với nhiều mức giá khác nhau, chia theo các kích thước khác nhau, như hàng VIP, loại to, cỡ vừa, size bi to và bi nhỏ.

Dâu tây Mộc Châu đầu mùa đang được bày bán tràn ngập thị trường với mức giá tương đối cao.

Vài năm trở lại đây, dâu tây Mộc Châu (Sơn La) không còn là cái tên mới lạ với người tiêu dùng. Đến mùa trái chín, thứ quả thơm ngon của cao nguyên Mộc Châu lại đổ bộ thị trường Hà Nội với số lượng cực lớn. Theo chia sẻ của các tiểu thương, vì đang là đầu mùa dâu tây Mộc Châu có mức giá tương đối cao, dao động từ 100.000 – 250.000 đồng/hộp 0,5kg (tùy kích thước quả).

Tùy vào kích thước của dâu tây sẽ có các mức giá khác nhau.

"Dâu tây Mộc Châu hiện đang là một trong những loại trái cây được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Mặc dù mới đầu mùa, mức giá cao gấp vài lần so với chính vụ nhưng khách hàng vẫn không tiếc tiền chi. Hàng càng to, đẹp, đều thì giá càng cao, khoảng hơn 400.000 đồng/kg đối với hàng VIP, còn hàng có kích thước nhỏ khoảng 180.000 đồng/kg. Dâu tây Mộc Châu có hương vị thơm ngon, đỏ mọng bắt mắt, chua ngọt vừa phải và không bị nhạt như dâu Trung Quốc nên rất được lòng người tiêu dùng Việt.

Theo các tiểu thương, dâu tây càng to, chín đều, đẹp giá càng cao.

Do đầu mùa, số lượng quả chín chưa nhiều nên giá vẫn còn cao. Số lượng dâu bán không cố định bởi còn phụ thuộc vào lượng dâu chín mà các nhà vườn thu hái được ít hay nhiều. Có những đợt thời tiết thuận lợi, dâu tây chín rộ thì nhà vườn sẽ hái được nhiều, còn ngược lại, thời tiết mưa nhiều, ít nắng dâu sẽ không chín đều và chất lượng sẽ không ngon bằng.

Hàng sau khi hái xong sẽ được chọn lựa, phân loại kĩ lưỡng, đóng hộp cẩn thận rồi chuyển về Hà Nội. Tôi thường chọn nhà vườn quen để lấy hàng, vì mình cũng muốn bán hàng uy tín để thu hút khách nên không dám làm ẩu. Dù giá cao nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của loại quả này nên lượng khách đặt, mua hàng vẫn ổn, hàng về đến đâu hết đến đó", chị H.T (chủ một cửa hàng hoa quả sạch tại Từ Liên, Hà Nội) cho hay.

Dâu tây Mộc Châu có hương vị thơm ngon, chua ngọt vừa phải nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Dâu tây từ lâu nay được biết là một thức quả "nhà giàu", tuy nhiên nhiều năm trở lại đây loại quả này lại được trồng nhiều tại Việt Nam và xuất hiện tràn ngập thị trường với mức giá tương đối "mềm".

Dâu tây có thể chế biến được nhiều món ngon, tốt cho sức khỏe nên được người tiêu dùng không tiếc tiền chi. Chị Thanh Hương (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình tôi từ trẻ nhỏ tới người lớn ai cũng thích dâu tây, hương vị thơm ngon, ngọt ngọt, chua chua của nó ăn rất cuốn. Có những đợt dâu rẻ tôi mua rất nhiều về để chế biến thành các món ăn khác nhau như xay sinh tố, làm kem, mứt, hoặc ăn trực tiếp cũng rất ngon. Đợt này đi chợ tôi thấy người ta bán nhiều cũng mua về chiêu đãi gia đình, tuy nhiên mới đầu mùa nên giá cũng khá đắt nên tôi chỉ dám mua một ít về ăn cho đỡ thèm, vào mùa giá hạ nhiệt sẽ mua nhiều hơn".