Giá xăng dầu hôm nay 29/12: Xăng dầu vực dậy sau chuỗi giảm sâu

Cụ thể, trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 29/12, bảng giá dầu thô trên sàn Trading Economics và Oilprice đồng loạt tăng trở lại, giá dầu thô thế giới hồi phục nhẹ phiên đầu tuần.

Giá xăng dầu hôm nay 29/12: Dầu thô thế giới hồi phục nhẹ

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra 57,2 USD/thùng, tăng 0,46 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,82% về giá so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 61,16 USD/thùng, tăng 0,52 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,86 % về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu thô giảm mạnh tuần qua khiến giá bình quân suy giảm mạnh so với tháng trước, cụ thể bình quân giá dầu thô tháng 12 giảm 3,2% đến gần 3,7% tuỳ loại; so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 17,3% đến 19,5%.

Trang Trading Economics nhận định ngày 28 tháng 12 năm 2025, giá dầu Brent tăng lên 61,11 USD/thùng, tăng 0,78% so với ngày hôm trước. Trong tháng qua, giá dầu Brent đã giảm 3,26% và giảm 17,41% so với cùng kỳ năm ngoái, theo giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) theo dõi thị trường chuẩn của mặt hàng này.

Giá xăng dầu hôm nay 29/12: Xăng dầu trong nước lao dốc

Hiện, giá xăng dầu hôm nay ngày 29/12 được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Công Thương ngày 25/12, theo đó giá xăng dầu hôm nay đồng loạt từ 210 đồng đến trên 600 đồng/ lít.

Cụ thể, giá các loại xăng dầu từ 15 giờ chiều nay 25/12 đồng loạt giảm từ 220 đồng đến 610 đồng/lít:

- Giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.716 đồng/lít (giảm 523 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 290 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III không cao hơn 19.006 đồng/lít (giảm 614 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.257 đồng/lít (giảm 219 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu hỏa không cao hơn 17.709 đồng/lít (giảm 228 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Trong khi đó, duy nhất mặt hàng giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 222 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 13.382 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 18/12/2025 - 24/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: triển vọng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, Mỹ ngăn chặn tàu chở dầu của Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, hai bên tiếp tục tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 18/12/2025 và kỳ điều hành ngày 25/12/2025 là: 73,424 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,888 USD/thùng, tương đương giảm 3,78%); 74,370 USD/thùng xăng RON95 (giảm 3,160 USD/thùng, tương đương giảm 4,08%); 81,908 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,288 USD/thùng, tương đương giảm 1,55%); 79,794 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,234 USD/thùng, tương đương giảm 1,52%); 342,774 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 7,790 USD/tấn, tương đương tăng 2,33%).