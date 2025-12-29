Giá vàng hôm nay (29/12): Vàng nhẫn tăng gần 5 triệu đồng/lượng trong 1 tuần, cầu tăng vọt

Giá vàng hôm nay 29/12, tăng mạnh trong tuần qua

Giá vàng hôm nay 29/12 ghi nhận vàng SJC và nhẫn không nhiều biến động so với hôm trước đó sau khi trải qua 1 tuần tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó, giá vàng SJC liên tục lập đỉnh mới và đạt mức bán ra cao nhất lịch sử 159,8 triệu đồng/lượng. Còn vàng nhẫn cũng ghi dấu 1 tuần tăng "điên cuồng", qua đó, áp sát mức đỉnh cũ 160,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng liên tục tăng mạnh, nhất là vàng nhẫn đã khiến nhu cầu mua vàng tăng mạnh trong tuần. Tình trạng xếp hàng dài mua vàng lại tái diễn, khiến nhà vàng không thể tiếp tục bán ra số lượng lớn như thời gian trước.

Đông đảo người dân xếp hàng mua vàng chật kín cửa hàng do giá vàng nhẫn tăng mạnh. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 7 giờ 15 phút ngày 29/12, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 157,7 - 159,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 157,7 - 159,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 156,7 - 159,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng liên tục tăng mạnh trong tuần vừa qua và dự báo đà tăng chưa kết thúc. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 156,9 – 159,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 155 - 158 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 155,8 - 158,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Kết thúc tuần qua, giá vàng trong nước vẫn duy trì mức tăng theo xu hướng thế giới. Giá vàng SJC kết tuần bán ra ở mức 159,7 triệu đồng/lượng, cao hơn 3,1 triệu đồng/lượng so với kết tuần trước đó. Đặc biệt, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn bán ra ở mức từ 158 - 159,9 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 4 - 4,9 triệu đồng/lượng so với kết tuần trước đó.

Hầu hết chuyên gia dự báo giá vàng thế giới tiếp đà tăng mạnh vào năm 2026

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 15 sáng nay ngày 29/12 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.527 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với chốt phiên tuần vừa qua và giảm mạnh 16 USD/ounce so với thời điểm mới mở phiên 1 tiếng trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, các nhà phân tích vàng cho biết, một phần hoạt động mua vàng năm nay về cơ bản là để phòng ngừa những đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường chứng khoán, làm trầm trọng thêm tình hình do căng thẳng giữa các đồng minh lâu năm về thuế quan, thương mại toàn cầu và chiến tranh ở Ukraine gây ra.

Ông Gregory Shearer, người đứng đầu chiến lược kim loại cơ bản và kim loại quý tại JP Morgan cho biết, mức giá vàng hiện tại được hỗ trợ cao hơn nhiều so với mức ban đầu là do nhu cầu từ ngân hàng trung ương.

"Và rồi đột nhiên chúng ta đang ở mức giá trên 4.500 USD/ounce trong một môi trường sạch hơn nhiều từ góc độ định vị, điều này cho phép chu kỳ tăng tiếp tục diễn ra", ông Shearer nhận định.

Các nhà phân tích của JP Morgan ước tính rằng để giá cả ổn định, cần có nhu cầu đầu tư và nhu cầu từ ngân hàng trung ương khoảng 350 tấn mỗi quý. Họ dự báo mức mua trung bình này sẽ đạt 585 tấn mỗi quý vào năm 2026.

Ông Shearer cũng cho biết, tỷ lệ vàng mà các nhà đầu tư nắm giữ trong tổng tài sản được quản lý đã tăng lên 2,8% so với mức 1,5% trước năm 2022 và mặc dù mức này đã cao nhưng chưa chắc đã đạt đến mức trần.

Ngân hàng JP Morgan kỳ vọng giá trung bình trên 4.600 USD trong quý II/2026 và hơn 5.000 USD/ounce trong quý IV, còn Metals Focus dự báo giá vàng đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.