Tỷ phú dùng cách 'độc' chia thừa kế, con cháu tiêu nghìn năm không hết

Tháng 12/2018, sự ra đi của tỷ phú Hứa Thế Huân đã trở thành tâm điểm của truyền thông, đặc biệt sau khi một phần nội dung di chúc của ông được công bố.

Tỷ phú Hứa Thế Huân (giữa) cùng con trai Hứa Tấn Hanh (phải) và con dâu. Ảnh: HK01

Doanh nhân họ Hứa có ba người con với vợ là bà Giản Hạnh Xuân. Con trai cả qua đời năm 2014, con gái thứ hai đã lập gia đình và không tham gia điều hành công việc kinh doanh. Vì vậy, người được dư luận chú ý nhiều nhất là con trai út – Hứa Tấn Hanh, chồng của nữ diễn viên kiêm hoa hậu nổi tiếng Hong Kong Lý Gia Hân.

Vợ chồng Hứa Tấn Hanh - Lý Gia Hân thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi di chúc của ông Hứa Thế Huân được công bố. Ảnh: Sohu

Theo Oriental Daily, thay vì chuyển giao toàn bộ khối tài sản ước tính 42 tỷ HKD (tương đương 140 nghìn tỷ đồng) cho con cháu thừa kế, ông Hứa Thế Huân lại đưa ra một quyết định gây bất ngờ.

Di chúc nêu rõ, một phần tài sản sẽ dành cho hoạt động từ thiện, phần còn lại lập thành quỹ tín thác của gia tộc họ Hứa. Hằng tháng, Hứa Tấn Hanh cùng 14 thành viên khác được nhận khoản “sinh hoạt phí” khoảng 2 triệu HKD (6,7 tỷ đồng).

Theo tính toán, nếu chỉ tiêu ở mức này, gia đình phải mất khoảng 1.750 năm mới sử dụng hết toàn bộ tài sản.

Khi đó, truyền thông đồn đoán rằng tỷ phú Hứa Thế Huân có con riêng bên ngoài nên “keo kiệt” với con trai ruột và gia đình. Vợ chồng Hứa Tấn Hanh thậm chí trở thành đề tài bàn tán, chế giễu trong giới thượng lưu Hong Kong.

Tuy nhiên, đằng sau quyết định tưởng chừng lạnh lùng ấy lại là sự am hiểu tính cách con trai và tầm nhìn dài hạn nhằm bảo vệ danh tiếng gia tộc của tỷ phú Hứa Thế Huân.

Khác với anh trai cả đã mất – người khiêm nhường và có năng khiếu kinh doanh – Hứa Tấn Hanh nổi tiếng là “công tử đa tình”, thường xuyên xuất hiện tại các buổi tiệc và vướng nhiều tin đồn tình ái với các minh tinh Hong Kong.

Hứa Tấn Hanh trong đám cưới với Hà Siêu Quỳnh năm 1991. Ảnh: Handout

Năm 1991, Hứa Tấn Hanh có cuộc hôn nhân sắp đặt với Hà Siêu Quỳnh – con gái “vua sòng bạc” Hong Kong – được coi là thương vụ liên minh giữa hai gia tộc giàu có. Tuy nhiên, sau 9 năm, cả hai ly hôn mà không có con chung.

Cuộc hôn nhân thứ 2 của Hứa Tấn Hanh với Lý Gia Hân. Ảnh: China Daily

Năm 2008, bất chấp sự phản đối quyết liệt của gia đình, Hứa Tấn Hanh kết hôn với Lý Gia Hân. Điều này càng khiến ông Hứa Thế Huân lo ngại về danh tiếng và tương lai của gia tộc.

Trong mắt ông, con trai út thiếu năng lực quản lý và tinh thần trách nhiệm với tài sản. Thêm vào đó, hình ảnh cũng như quá khứ tình ái của con dâu có thể gây bất lợi cho gia đình.

Vì vậy, ông chọn lập quỹ tín thác để đảm bảo tài sản được bảo toàn và sinh lời lâu dài, tránh nguy cơ hao hụt do quản lý yếu kém hay tiêu xài phung phí. Việc phát tiền cố định mỗi tháng vừa duy trì cuộc sống sung túc, vừa hạn chế lối sống xa xỉ, đồng thời giữ cho con cháu động lực tự phấn đấu.

Gia đình nhà họ Hứa đang tận hưởng cuộc sống xa hoa trong căn biệt thự hơn 1 tỷ HKD. Ảnh: HK01

Hiện tại, Hứa Tấn Hanh vẫn tận hưởng cuộc sống xa hoa cùng vợ trong căn biệt thự trị giá hơn 1 tỷ HKD (khoảng 3,3 nghìn tỷ đồng), tham gia nhiều hoạt động trong giới thượng lưu và chưa gây ra bê bối tài chính lớn nào.

Giới quan sát nhận định, di sản lớn nhất mà Hứa Thế Huân để lại không chỉ là khối tài sản 42 tỷ HKD, mà còn là một cơ chế quản lý chặt chẽ giúp gia tộc duy trì của cải và giá trị cốt lõi qua nhiều thế hệ.