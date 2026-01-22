Cô gái 8X biến xe kéo cũ thành quán cà phê di động, thu hơn 13 tỷ mỗi năm

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 11/2023, khi Avery tình cờ thấy một chiếc xe kéo du lịch cũ được rao bán trên mạng xã hội.

Vốn là nhiếp ảnh gia chuyên chụp đám cưới, đồng thời sở hữu một studio cho thuê và một xe cocktail di động phục vụ tiệc riêng, Avery lập tức nhận ra đây có thể là cơ hội kinh doanh tiếp theo.

“Tôi chưa rõ sẽ làm gì với nó nhưng tôi biết mình có thể biến chiếc xe kéo thành thứ gì đó đặc biệt”, Avery kể lại. Cuối cùng, cô quyết định biến xe kéo thành Byway Coffee - một quán cà phê di động.

Sau một quá trình cải tạo tốn khoảng 65.000 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng), Byway Coffee chính thức ra mắt vào tháng 7/2024.

Avery Amstutz biến chiếc xe kéo du lịch cũ mua với giá 6.000 USD (khoảng 155 triệu đồng) thành quán cà phê di động Byway Coffee. Ảnh: CNBC

Việc biến chiếc xe kéo cũ kỹ thành quán cà phê di động hợp pháp đòi hỏi Avery phải tự tay phá bỏ nền cũ, tháo phòng tắm, giường và các đường ống khí gas không dùng được.

Cô thuê thợ địa phương hoàn thiện nội thất, bao gồm quầy trưng bày bánh, khu vực lưu trữ hạt cà phê, cùng ba tủ lạnh, một tủ đông và máy pha espresso chuyên nghiệp.

Avery đầu tư 20.000 USD (khoảng 523 triệu đồng) từ tiết kiệm và thẻ tín dụng, vay thêm 15.000 USD (khoảng 392 triệu đồng) từ chú ruột, người đồng sở hữu 30% Byway.

“Thú vị ở chỗ, máy pha espresso đã được lắp đặt hoàn chỉnh nhưng tôi thì chưa vận hành nó lần nào”, người sáng lập Byway cười nói. Cô thuê những nhân viên am hiểu cà phê hơn mình để học hỏi. Hiện Byway có 9 nhân viên bán thời gian và 1 quản lý vận hành toàn thời gian.

Kinh doanh sinh lời ngay từ ngày đầu

Mô hình kinh doanh của Byway nhanh chóng chứng minh sức hút: chỉ trong ngày khai trương, hơn 300 khách xếp hàng.

Một năm sau, với hơn 38.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội, Byway đạt tổng doanh thu trên 500.000 USD (hơn 13,1 tỷ đồng), bao gồm hơn 400.000 USD (khoảng 10,4 tỷ đồng) doanh thu thuần.

Các sản phẩm độc đáo như trà hay bánh ngọt trở thành điểm nhấn thu hút khách.

Nữ doanh nhân tiết lộ, cô từng làm việc khoảng 60 giờ mỗi tuần để duy trì Byway. “Tôi biết về cà phê gần như bằng 0 lúc bắt đầu nhưng tôi học hỏi từng bước và thấy rằng thị trường cho quán cà phê di động vẫn còn dư địa”, cô nói.

Byway Coffee hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau, thu hút hàng trăm khách mỗi ngày và xây dựng cộng đồng trực tuyến hơn 38.000 người theo dõi. Ảnh: CNBC

Doanh thu ban đầu được tái đầu tư toàn bộ vào quán, trả khoản vay khởi nghiệp từ chú và từ tháng 12/2024, Avery mới bắt đầu trả lương cho chính mình.

Không ngại sai lầm để học hỏi

Kinh doanh xe kéo cà phê di động cũng không tránh khỏi thách thức. Việc di chuyển liên tục khiến Avery khó dự đoán nhu cầu, xe có hạn chế về không gian lưu trữ, nhiều lần thủng lốp hay dây điện bị tuột trên đường.

“Chúng tôi gần như mắc hết mọi lỗi một lần nhưng mỗi sai lầm đều là bài học quý giá,” cô chia sẻ.

Hiểu rõ hạn chế của bản thân, Avery tập trung vào việc thuê những người có kinh nghiệm hơn, đồng thời xây dựng cộng đồng trực tuyến, thông báo địa điểm hoạt động hàng ngày và các món mới trên mạng xã hội. Chính cách này giúp Byway kết nối khách hàng và duy trì sự quan tâm liên tục.

Thành công của Byway đã thôi thúc Avery mở rộng. Tháng 3/2025, cô mua thêm một xe kéo du lịch khác với giá 2.500 USD (khoảng 66 triệu đồng) và dự kiến chi khoảng 70.000 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng) để cải tạo thành chi nhánh thứ hai.

“Tôi không ngờ doanh thu và phản hồi từ khách hàng lại vượt xa mong đợi của mình”, Avery nói. Cô dự định tiếp tục tập trung vào mô hình di động, tận dụng lợi thế không phải trả tiền thuê mặt bằng và linh hoạt gặp gỡ khách hàng ở nhiều địa điểm khác nhau.

Theo CNBC