Trước khi bị khởi tố vì tội đưa hối lộ, đại gia Nguyễn Văn Bình giàu cỡ nào?

Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty VTM

Ngày 3-6, Bộ Công an phát đi thông tin cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã tập trung làm rõ dấu hiệu "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Công ty VTM).

Trong quá trình điều tra, ngày 2-6, C03 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ", xảy ra tại Công ty VTM và các đơn vị liên quan.

Cùng với đó, C03 cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với bị can, Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty VTM về 2 tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".

Các đối tượng từ trái qua phải: Bùi Thanh Bình, Nguyễn Văn Bình, Ngô Tiến Cương, Nguyễn Duy Nghiệp, Nguyễn Xuân Tốt, Nguyễn Văn Đức, Lê Xuân Định, Nguyễn Trường Giang - Ảnh Bộ Công An

Theo giới thiệu, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) được thành lập năm 2006, là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL), Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) và Công ty TNHH Khống chế cổ phần Gang thép Côn Minh, Trung Quốc (KISC).

VTM có 2 cơ sở sản xuất chính, gồm mỏ sắt Quý Xa, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai có trữ lượng lớn nhất miền Bắc Việt Nam và Nhà máy gang thép Lào Cai nằm trong khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Ngoài Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty VTM, Bộ Công an còn khởi tố 7 bị can khác. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát; Ngô Tiến Cương, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát; Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản An Bình; Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên và Nguyễn Văn Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát, cùng bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ".

Bị can Lê Xuân Định bị khởi tố về tội "Môi giới hối lộ"; bị can Nguyễn Trường Giang, nguyên Trưởng phòng quản lý chất lượng và Đo lường thuộc Công ty VTM, bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp, đối tượng liên quan; xác minh phục vụ kê biên, phong tỏa, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Đại gia Nguyễn Văn Bình của VPG giàu cỡ nào?

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát (Việt Phát Group, VPG) của ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1973) được thành lập từ năm 2008.

Khởi đầu từ một công ty dịch vụ vận tải chuyên vận tải nội địa, Việt Phát nay hoạt động ở nhiều lĩnh vực, bao gồm: xuất nhập khẩu quặng sắt, than coke; cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy sản xuất lớn; vận tải hàng hóa; cho thuê kho bãi, cầu cảng, lưu giữ hàng hóa; đầu tư bất động sản.

Ngày 2/6, sau khi có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình, VPG đã công bố quyết định cho thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với đối tượng. Ông Nguyễn Văn Bình vẫn giữ vai trò thành viên HĐQT của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Bình là cổ đông lớn nhất của VPG

VPG cũng công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Lệ - vợ ông Bình, thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 3/6. Bà Lê Thị Thanh Lệ cũng là người đại diện pháp luật của công ty.

Trước khi rời vị trí Chủ tịch của VPG và bị khởi tố vì tội đưa hối lộ liên quan đến vụ án tại công ty VTM, ông Nguyễn Văn Bình đang trực tiếp nắm giữ hơn 22,8 triệu cổ phiếu VPG, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 25,79%. Tính theo giá thị trường phiên giao dịch ngày 4/6, khối tài sản trên sàn chứng khoán của ông Bình có giá trị hơn 237 tỷ đồng. Trong khi đó, tính theo mệnh giá, phần vốn góp của ông Bình tại VPG có giá trị hơn 228 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh của VPG, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2024 của Việt Phát cho thấy doanh thu đạt 16.257 tỷ đồng, tăng 156,5% so với năm 2023. Doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế là 108,6 tỷ đồng, tăng 461,5%.

Nói về mức tăng đột biến hơn 400% này, Việt Phát cho biết năm 2024 có doanh thu bất động sản, trong khi năm 2023 không có. Ngoài ra, lợi nhuận gộp mặt hàng quặng sắt tăng 672,8%.

Phần phải thu ngắn hạn của khách hàng cho thấy Việt Phát là đối tác với nhiều doanh nghiệp nổi tiếng tại Việt Nam. Các khoản phải thu gồm 536,7 tỷ đồng với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (của EVN), 113,3 tỷ đồng Chi nhánh phát điện Dầu khí của Petrovietnam, 49,2 tỷ đồng với CTCP Thép Hòa Phát Hải Dương, 66,7 tỷ đồng với Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, và 328,5 tỷ đồng với CTCP Đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh,…

Ông Nguyễn Văn Bình đã rời vị trí Chủ tịch VPG sau khi bị khởi tố

Ở lĩnh vực bất động sản, một đối tác lớn của Việt Phát là Aeon, tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản. Aeon có phương pháp quen thuộc để thực hiện các dự án trung tâm thương mại là thông qua hợp tác với doanh nghiệp nội đã có sẵn đất cho dự án thương mại.

Trong 3 tháng đầu năm, VPG ghi nhận doanh thu gần 4.625 tỷ đồng tăng 42,54% so với cùng kỳ. Do giá vốn bán hàng tăng 44,29% so với cùng kỳ, do đó lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của VPG ghi nhận hơn 92,34 tỷ đồng, giảm 10,56% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 70,78% lên 25,6 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 28,65% còn 40,28 tỷ đồng, chi phí bán hàng được kiểm soát giảm 24,04% còn 29,73 tỷ đồng.

Kết quả, VPG ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 25,64 tỷ đồng, tăng 823,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Cùng với các chi phí khác, VPG ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 26,4 tỷ đồng, tăng 890,25%; lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 20,84 tỷ đồng, tăng 1.078,92% so với cùng kỳ năm 2024.

Giải trình về kết quả kinh doanh tăng vọt trong 3 tháng đầu năm 2025, VPG cho biết lợi nhuận sau thuế tăng nhờ có doanh thu bất động sản trong khi quý 1/2024 không có doanh thu này. Theo công bố, lợi nhuận bất động sản quý 1/2025 đạt hơn 33,49 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn 70%, trong khi chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm mạnh.