Trung Quốc nhập khẩu vàng kỷ lục

Sàn giao dịch vàng Kitco cho biết, nhập khẩu vàng của Trung Quốc đã lập kỷ lục cao nhất trong hai năm trở lại đây, trong bối cảnh giá vàng thế giới đang giảm mạnh.

Kitco dẫn số liệu từ hải quan Trung Quốc cho thấy, lượng mua vàng từ nước ngoài đã tăng tháng thứ ba liên tiếp, đạt khoảng 173 tấn. Nhập khẩu trong tháng 6 là mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2024 và vượt qua tổng số 163 tấn của tháng 5.

Trung Quốc nhập khẩu 173 tấn vàng trong tháng 6 (ảnh AI).

Giá cả giảm và đồng nhân dân tệ mạnh hơn đã thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư, trong khi các ngân hàng cũng tận dụng cơ hội để tối đa hóa hạn ngạch nhập khẩu và tích trữ vàng để đáp ứng nhu cầu bán lẻ.

Theo giới phân tích, các ngân hàng thương mại cần tăng lượng hàng tồn kho để cung cấp nguồn cung vật chất cho các giao dịch bán lẻ vàng thỏi và các kế hoạch tích lũy vàng, cũng như duy trì một số dự trữ an toàn khi nhu cầu tăng đột biến.

Các kế hoạch tích lũy do các ngân hàng Trung Quốc cung cấp cho phép các cá nhân mua vàng theo từng lượng nhỏ, và là một trong những cách phổ biến để các nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc tiếp cận với kim loại quý này.

Theo Kitco, các ngân hàng Trung Quốc được cấp phép nhập khẩu vàng dựa trên hạn ngạch được kiểm soát chặt chẽ và phân bổ không thường xuyên bởi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Mức nhập khẩu trong tháng 6 cũng có thể tăng lên do chế độ cấp phép mới bắt đầu từ ngày 1/6, khuyến khích các ngân hàng sử dụng hết hạn ngạch hiện có của họ.

Nhập khẩu vàng của Trung Quốc cũng đạt mức cao nhất hàng tháng trong hơn hai năm vào tháng 5, khi giá vàng vẫn thấp hơn 25% so với mức đỉnh hồi đầu năm 2026.

Theo số liệu hải quan công bố cuối tháng 6, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 163 tấn vàng trong tháng 5. Tổng khối lượng vàng nhập khẩu tính đến hết tháng 5 đạt khoảng 692 tấn, tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025.

Song Jiangzhen, một nhà nghiên cứu tại Học viện Thị trường Vàng phía Nam Quảng Châu, cho biết, nhu cầu vàng thỏi của Trung Quốc, cùng với vàng liên quan đến các kế hoạch tích lũy vàng thỏi tăng dần của người tiêu dùng, là một trong những động lực chính thúc đẩy sự gia tăng nhập khẩu gần đây.

Lượng nhập khẩu tháng 5 vượt trội so với tháng 4, do giá cả trong nước cao hơn so với thế giới.