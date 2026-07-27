Phố vàng Hà Nội hiu hắt, đổ xô bán vàng ở TPHCM; 50.000 đôi giày Nike bị làm giả

Cảnh tượng trái ngược ở phố vàng Hà Nội, TPHCM khi giá vàng lao dốc

Giá vàng trong nước ngày 23/7 giảm mạnh. Thị trường vàng tại Hà Nội ghi nhận tình cảnh hiu hắt, trầm lắng, trái ngược những đợt điều chỉnh trước đây thường thu hút rất đông khách đến mua bắt đáy.

Dù giá vàng đã giảm đáng kể so với giai đoạn lập đỉnh, tâm lý người mua vẫn khá thận trọng. Nhiều người đứng ngoài quan sát thay vì tranh thủ mua vào như những đợt giảm giá trước. Thị trường vì vậy không còn cảnh người dân chen chúc mua vàng như những đợt điều chỉnh mạnh trước đây.

Trong khi đó, lượng khách đến các điểm kinh doanh vàng tại TPHCM tăng mạnh. Hầu hết khách hàng đến để bán ra các sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn và kim cương.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng, kim cương gần đây xuất hiện nhiều thông tin đáng chú ý, trong đó có việc cơ quan điều tra công bố 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng, đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Nguồn cung ‘bùng nổ’ ở thị trường Trung Quốc, giá sầu riêng lao dốc

Sầu riêng là loại trái cây gần như chỉ được trồng ở khu vực Đông Nam Á. Loại quả này được ví là “trái cây vua” bởi giá trị kinh tế thu về rất cao. Tuy nhiên, việc tiêu thụ vẫn phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc.

Nhưng khi thế độc quyền cung ứng bị phá bỏ, nguồn cung “bùng nổ” tại thị trường Trung Quốc khiến các thủ phủ trồng sầu riêng ở Đông Nam Á lao đao vì giá lao dốc, dư cung.

Đầu tháng 7, Cơ quan tiếp thị nông nghiệp Liên bang Malaysia cho biết giống sầu riêng địa phương phổ biến Kampung ở một số khu vực có giá 1-4 ringgit/kg (khoảng 6.000-26.000 đồng) tùy chất lượng. Loại sầu riêng này từng được bán với giá 15 ringgit/kg (khoảng 100.000 đồng).

Thậm chí, sầu riêng cao cấp Musang King giá từ 60-80 ringgit/kg (380.000-520.000 đồng) chỉ còn dưới 30 ringgit/kg (190.000 đồng), giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá sầu riêng Ri6 tại các nhà vườn ở nước ta đang được thu mua ở mức 5.000-65.000 đồng/kg tùy loại, sầu Monthong dao động từ 35.000-90.000 đồng/kg. Mức giá này khá thấp so với cùng kỳ những năm trước vì sầu riêng Việt Nam mới chớm vào chính vụ.

Trung Quốc vẫn tăng nhập khẩu sầu riêng nhưng giá mua ngày càng rẻ. Ảnh: Xinhua

Việt Nam đứng đầu thế giới về hồ tiêu, vẫn chi gần 258 triệu USD nhập khẩu

Chỉ 6 tháng đầu năm nay, nước ta đã thu hoạch 267.300 tấn hạt được ví như “vàng đen”. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chi ra số tiền lớn để nhập khẩu mặt hàng này từ Campuchia và Brazil.

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cho biết, chỉ trong nửa đầu năm nay, các doanh nghiệp đã chi ra 257,7 triệu USD để nhập khẩu 45.198 tấn hạt tiêu, trong đó gồm 41.342 tấn tiêu đen và 3.856 tấn tiêu trắng.

So với cùng kỳ năm 2025, hạt tiêu nhập khẩu tăng mạnh 59,7% về lượng và tăng tới 48% về trị giá.

Trung Quốc tăng mua mặt hàng thuộc thế mạnh của Việt Nam, vượt qua Nhật Bản

Rót mạnh tiền mua, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành khách hàng lớn thứ hai của ngành hàng xuất khẩu thế mạnh Việt Nam.

Theo thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 6 vừa qua đạt 1,55 tỷ USD, tăng 13,9% so với tháng 6/2025 và là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của ngành nông nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,6 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cả năm 2025, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 17,2 tỷ USD.

Việt Nam - Mỹ phối hợp triệt phá đường dây làm giả gần 50.000 đôi giày Nike

Tháng 6/2026, thông qua kênh trao đổi nghiệp vụ giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI), Cục tiếp nhận tin ban đầu về đường dây có dấu hiệu gia công giày Nike tại Việt Nam để xuất sang Mỹ.

Quá trình xác minh cho thấy quy mô vụ việc lớn hơn nhiều so với thông tin ban đầu. Từ khoảng 12.000 đôi giày nghi vấn, cơ quan chức năng xác định tổng số hàng hóa liên quan lên tới gần 50.000 đôi giày đang được gia công tại cơ sở sản xuất mà mắt thường không thể phân biệt là hàng giả.

Thậm chí, mã xác thực của từng đôi giày cũng bị sao chép từ sản phẩm thật chính hãng. Nghiêm trọng nhất là có một phần hàng hóa đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Giá xăng dầu tăng mạnh

Giá xăng tại kỳ điều hành 23/7 tiếp tục được điều chỉnh tăng. Theo đó, giá xăng E10 tăng 885 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.435 đồng/lít. Giá xăng E5 tăng 1.062 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.888 đồng/lít.

Giá bán dầu diesel tăng 2.439 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.768 đồng/lít.

Giá dầu mazut tăng 1.103 đồng/kg, giá bán không cao hơn 15.562 đồng/kg.

Liên quan đến xăng dầu, trong dự thảo nghị định mới nhất về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp được quyết định và tự công bố giá xăng dầu.