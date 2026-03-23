Trung Quốc nhập khẩu bạc kỷ lục

Theo dữ liệu hải quan mới nhất được công bố hôm 20/3, nhập khẩu bạc của Trung Quốc đã đạt mức cao nhất trong 8 năm vào hai tháng đầu năm 2026 do nhu cầu tăng mạnh từ các ngành công nghiệp và đầu tư. Hai yếu tố này làm cạn kiệt lượng dự trữ bạc nội địa và thúc đẩy hoạt động mua hàng nước ngoài chưa từng có.

Theo số liệu, trong tháng 1 và tháng 2, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 790 tấn bạc, riêng tháng 2 đã lập kỷ lục nhập khẩu 470 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu nội địa mạnh mẽ đã đẩy giá trong nước lên cao hơn đáng kể so với mức chuẩn toàn cầu, làm cạn kiệt dự trữ ngoại hối vốn đã giảm sút và khuyến khích việc mua kim loại từ nước ngoài.

Năm 2026 chứng kiến sự khởi đầu biến động mạnh nhất đối với giá bạc trong lịch sử, với giá bạc giao ngay đạt mức cao nhất mọi thời đại là 121,62 USD mỗi ounce vào ngày 29/1/2026, trước khi mất gần một nửa giá trị và lao dốc xuống còn 64 USD mỗi ounce vào ngày 6/2/2026.

Vào tháng 1, các nhà phân tích tại Goldman Sachs cảnh báo rằng, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt bạc trong nước và sự gián đoạn toàn cầu, thậm chí có thể làm phân mảnh thị trường bạc toàn cầu .

Các nhà phân tích Lina Thomas và Daan Struyven của Goldman Sachs cho biết, lượng hàng tồn kho giảm đã tạo điều kiện cho hiện tượng "bóp nghẹt", trong đó các đợt tăng giá tăng tốc khi dòng vốn đầu tư hấp thụ lượng kim loại còn lại trong các kho chứa ở London và đảo chiều mạnh khi tình trạng khan hiếm giảm bớt.

Các nhà phân tích cho rằng sự biến động giá cả không phải do tình trạng thiếu bạc toàn cầu mà do các nút thắt nguồn cung cục bộ đang làm méo mó thị trường.

Các hạn chế xuất khẩu mới của Trung Quốc đến năm 2026, hiện yêu cầu sự chấp thuận chính thức đối với các lô hàng bạc xuất khẩu chỉ làm tăng thêm sự biến động. Goldman cho biết động thái này thực tế có thể làm phân mảnh thị trường bạc toàn cầu, làm giảm tính thanh khoản đồng thời khuếch đại sự biến động giá cả.

Rủi ro gián đoạn có thể khiến các bên tham gia tự tích trữ hàng hóa thay vì chia sẻ nguồn dự trữ toàn cầu. Sự chuyển dịch từ hệ thống toàn cầu chung sang kho dự trữ khu vực riêng lẻ sẽ tạo ra một cấu trúc kém hiệu quả — biến một thị trường tích hợp, hoạt động trơn tru thành một thị trường dễ bị biến động giá mạnh và cục bộ.