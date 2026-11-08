Hai lực đỡ cho thị trường vàng cuối năm

Trong báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng quý III/2026, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC). dự báo nhu cầu đầu tư vàng trong năm 2026 sẽ tăng khoảng 200 tấn so với năm trước. Tuy nhiên, mức dự báo này đã được điều chỉnh giảm so với ước tính trước đó, vốn kỳ vọng lượng đầu tư tăng thêm 400 tấn mỗi năm.

Ở chiều ngược lại, WGC nâng dự báo về hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương. Theo đó, lượng vàng mua vào trong năm 2026 được kỳ vọng ít nhất sẽ tương đương năm 2025, sau khi nhu cầu trong quý III tăng mạnh ngoài dự kiến.

Những dự báo mới được đưa ra trong bối cảnh thị trường vàng vẫn chật vật phục hồi sau đợt giảm giá kéo dài hai tháng, khiến giá kim loại quý này có thời điểm xuống dưới 4.000 USD/ounce.

WGC nhận định lãi suất tăng, lợi suất trái phiếu ở mức cao và đồng USD mạnh lên có thể tiếp tục gây sức ép lên hoạt động đầu tư vàng. Tuy nhiên, lạm phát dai dẳng, những lo ngại về tính bền vững tài khóa và bất ổn địa chính trị được kỳ vọng sẽ tạo lực đỡ cho thị trường.

Các ngân hàng trung ương đã mua 321 tấn vàng trong quý III (Ảnh: Kitco)

WGC cũng lưu ý những biến động tiềm tàng xung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, căng thẳng địa chính trị gia tăng và áp lực trên thị trường tài chính có thể tiếp tục tác động đến nhu cầu vàng từ nay đến cuối năm.

Giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 4/11 khi đồng USD suy yếu sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, đưa kim loại quý này ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất trong nhiều tháng.

Ngân hàng trung ương vẫn là trụ đỡ

Dù nhu cầu đầu tư được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào tăng trưởng của thị trường vàng trong năm nay, các ngân hàng trung ương vẫn là nguồn hỗ trợ quan trọng đối với kim loại quý này.

Theo WGC, các ngân hàng trung ương đã mua 321 tấn vàng trong quý III, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn đáng kể mức bình quân 227 tấn mỗi quý trong 5 năm qua. Tính chung trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương đạt 675 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

WGC cho biết hoạt động mua vàng của khu vực ngân hàng trung ương tăng tốc khi giá vàng hạ nhiệt so với mức đỉnh trong quý I. Tuy nhiên, đa dạng hóa dự trữ chiến lược và quản trị rủi ro vẫn là những động lực chính thúc đẩy nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương.

Một điểm đáng chú ý là quy mô đáng kể của hoạt động mua vàng không được công bố chính thức. Trong tổng số 321 tấn vàng được ước tính mua vào trong quý III, chỉ có 120 tấn được báo cáo chính thức. Như vậy, khoảng 63% lượng mua đến từ các giao dịch không được công bố. Xu hướng này được cho là đã diễn ra trong 4 năm qua.

Trong số các giao dịch được công bố, Trung Quốc và Ba Lan là hai quốc gia dẫn đầu với tổng lượng mua 104 tấn. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mua thêm 63 tấn, trong khi Ngân hàng Quốc gia Ba Lan bổ sung 40 tấn vào dự trữ.

Theo các nhà phân tích, các ngân hàng trung ương dường như ngày càng nhạy cảm hơn với biến động giá vàng. Điều này có thể góp phần tạo ra sự ổn định nhất định cho thị trường trong những đợt điều chỉnh. Tuy nhiên, WGC cảnh báo xu hướng này không đồng nghĩa với việc giá vàng sẽ có một mức đáy được bảo đảm.

Dòng vốn ETF vàng đảo chiều

Bên cạnh lực mua từ các ngân hàng trung ương, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ. Trong quý III, các quỹ ETF được bảo đảm bằng vàng trên toàn cầu thu hút dòng vốn ròng 211 tấn, đảo ngược hoàn toàn tình trạng rút vốn ghi nhận trong quý trước.

Tổng lượng vàng do các quỹ ETF nắm giữ tăng lên mức kỷ lục 4.256 tấn, trong khi giá trị dòng vốn đổ vào cũng lập kỷ lục 31 tỷ USD. Các quỹ niêm yết tại châu Âu dẫn đầu đà phục hồi khi thu hút thêm 92 tấn vàng, tiếp theo là các quỹ tại Bắc Mỹ với 81 tấn và các quỹ tại châu Á với 34 tấn.

Trái ngược với diễn biến tích cực của các quỹ ETF, nhu cầu đầu tư vàng vật chất suy yếu đáng kể. Lượng mua vàng miếng và vàng xu trên toàn cầu giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 268 tấn trong quý III, mức thấp nhất trong một quý trong vòng 4 năm. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi chờ đợi xu hướng giá vàng rõ ràng hơn.

Dù giảm trong quý III, tổng lượng vàng miếng và vàng xu được mua trong 9 tháng đầu năm vẫn đạt 1.053 tấn, mức cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2013.

Trung Quốc tiếp tục là điểm sáng của thị trường. Nhu cầu vàng miếng và vàng xu tại nước này tăng 7% trong quý III, lên 79 tấn. Tính chung 9 tháng, nhu cầu đầu tư vàng của Trung Quốc đạt mức kỷ lục 393 tấn.

Ngược lại, nhu cầu vàng miếng và vàng xu tại Ấn Độ giảm 40%, xuống còn 55 tấn. Tại Mỹ, lượng mua cũng giảm 40%, còn 8 tấn.

Theo WGC, để hoạt động đầu tư vàng vật chất phục hồi bền vững, thị trường có thể cần một xu hướng giá rõ ràng hơn hoặc một chất xúc tác mới từ bên ngoài, chẳng hạn những biến động lớn về kinh tế.

Ở phía nguồn cung, sản lượng vàng khai thác toàn cầu tăng 3% trong quý III, lên mức kỷ lục 1.071 tấn. WGC dự báo sản lượng khai thác cả năm 2026 cũng sẽ lập một kỷ lục mới.

Trong đó, sản lượng khai thác vàng của Canada tăng 22%, nhờ các mỏ mới đi vào hoạt động và sản lượng tại những mỏ hiện hữu được cải thiện.

Tuy nhiên, mức tăng sản lượng khai thác đã bị bù trừ bởi sự suy giảm trong hoạt động tái chế vàng. Lượng vàng tái chế giảm 8%, xuống còn 314 tấn trong quý III, mức thấp nhất theo quý trong gần 3 năm.

Do đó, tổng nguồn cung vàng toàn cầu giảm 1%, xuống còn 1.369 tấn. Theo WGC, dù sản lượng khai thác được dự báo lập kỷ lục mới, hoạt động tái chế suy yếu sẽ kéo tổng nguồn cung vàng trong năm 2026 giảm nhẹ.

Theo Kitco, Coindesk