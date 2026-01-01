Cây cảnh cổ thụ 50 năm tuổi 'xuống phố tìm khách sớm'

Năm nay, nhiều nhà vườn ở TP HCM mang cây cảnh cổ thụ ra hội chợ kích cầu tiêu dùng sớm hơn thường lệ. Các tác phẩm bonsai tuổi đời 40-60 năm xuất hiện tại khu trưng bày, với giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Việc đưa cây ra phố sớm cho thấy sức mua phần nào chậm lại, khi người chơi thận trọng hơn với các khoản chi lớn.

Anh Dân, chủ nhà vườn Hoàng Tùng, ngụ phường Đông Hưng Thuận (TP HCM), cho biết đang sở hữu khoảng 100 cây bonsai, chủ yếu là sanh dáng trực và hoành. Theo anh, cây sanh là loại dễ sống nhưng khó đạt dáng đẹp. Người trồng phải cắt rễ, nuôi tán và chỉnh thế từng năm để thân cây liền khối, gốc nở đều và tán phân tầng rõ. Dịp này, anh mang ra hội chợ vài chục chậu cảnh, trong đó có cặp sanh khoảng 50 năm tuổi, thân ôm trong bình sứ, gốc lớn gần bằng vòng tay người ôm, tán xòe ngang. Mức giá chào bán là 260 triệu đồng, song đến nay chủ yếu vẫn là khách xem và hỏi.

Chậu sanh 50 năm tuổi được trưng tại hội chợ ở phường Gò Vấp sáng 31/12. Ảnh: Thi Hà

Theo giới chơi cây, sanh thuộc nhóm "Đa - Sung - Sanh - Si", được ưa chuộng nhờ thân gỗ bền, rễ phụ phát triển mạnh và khả năng tạo thế lâu dài. Trong quan niệm dân gian, cây sanh tượng trưng cho sự sinh sôi và trường thọ, thường được chọn trưng trước nhà hoặc cơ quan vào dịp đầu năm, với mong muốn mang lại sự ổn định và phát triển bền vững.

Bên cạnh cây sanh, nhiều nhà vườn còn đưa ra thị trường các loại cây cổ thụ khác. Ông Hoàng, chủ vườn cảnh ở phường An Lạc, trưng bày cây nguyệt quế dáng "bay" khoảng 60 năm tuổi. Gốc cây to bằng vòng tay người lớn, thân nghiêng về một phía, tán vươn rộng khoảng ba mét, tạo cảm giác chuyển động. Nguyệt quế được người chơi đánh giá cao nhờ lá nhỏ, xanh quanh năm và mùi hương nhẹ. Trong dân gian, loại cây này gắn với ý nghĩa may mắn và thành đạt.

Theo ông Hoàng, cây từng được định giá khoảng 200 triệu đồng, nay giảm còn gần 120 triệu đồng do sức mua yếu.

Nguyệt quế dáng bay của vườn nhà ông Hoàng đang được rao bán 120 triệu đồng. Ảnh: Thi Hà

Ở một gian hàng khác, ông Nhơn, chủ vườn cây tại phường Long Phước (Tây Ninh), mang theo các gốc vú sữa và khế cổ thụ, tuổi đời khoảng 50 năm. Các cây vú sữa có tán tròn, cành phân đều, được người chơi ưa chuộng vì biểu trưng cho sự sung túc và sum vầy. Trong khi đó, cây khế có thân xù xì, cành vươn thấp, gắn với điển tích "ăn khế trả vàng", tượng trưng cho lộc và sự đơm hoa kết trái. Những chậu cây này hiện được bán với giá 15-40 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 60-70 triệu đồng của vài năm trước.

Theo các chủ vườn, người chơi cây năm nay không còn mua sớm để giữ hàng như trước mà chủ yếu chờ sát Tết mới so giá và lựa chọn, buộc nhà vườn phải đưa cây ra phố trưng bày sớm hơn để tìm đầu ra. Song song với đó, nhiều nhà vườn cho biết họ đẩy mạnh livestream và quay video giới thiệu cây trên mạng xã hội nhằm tiếp cận thêm người mua, đặc biệt là nhóm khách ở xa và khách trẻ.

Vú sữa 60 năm tuổi có giá 40 triệu đồng. Ảnh: Thi Hà

Ngoài phân khúc cây cổ thụ, thị trường hoa kiểng Tết tại TP HCM cũng khởi động sớm. Từ cuối tháng 12, nhiều tuyến đường lớn đã xuất hiện điểm bán hoa phục vụ Noel và Tết Dương lịch. Cúc mâm xôi, quất và hoa từ miền Tây được đưa lên phố với lượng thăm dò. Hiện cúc mâm xôi có giá 180.000-200.000 đồng mỗi chậu, cúc Hàn Quốc dao động 140.000-160.000 đồng.

Theo các nhà vườn và thương lái, thị trường hoa - cây cảnh Tết năm nay khởi động sớm nhưng sức mua vẫn dè dặt. Người tiêu dùng cân nhắc kỹ trước khi chi tiền cho các sản phẩm trang trí giá trị cao, trong khi mưa trái mùa và chi phí chăm sóc tăng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung và giá bán khi Tết đến gần.