Công ty 'không làm mà cũng có ăn' bị cấm kinh doanh và cung cấp dịch vụ chứng khoán

Ngày 17/4/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 197/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư ITP, địa chỉ tại số 214/47 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, TPHCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư ITP bị UBCKNN xử phạt, cấm kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán trong 2 năm.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư ITP bị UBCKNN phạt 225 triệu đồng đối với hành vi thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép theo quy định tại điểm a, khoản 5, điều 24, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 1/12/2025 đến 1/4/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư ITP đã đăng tải trên trang thông tin điện tử (http://chungkhoanitp.com) các báo cáo phân tích các mã cổ phiếu trong đó phân tích về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, đưa ra khuyến nghị mua, bán, nắm giữ chứng khoán cho khách hàng là thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán quy định tại khoản 32, điều 4, Luật Chứng khoán.

Thông báo của UBCKNN cho biết, Công ty Cổ phần Đầu tư ITP không phải là công ty chứng khoán, không phải là công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, không được UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Việc Công ty Cổ phần Đầu tư ITP thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép là vi phạm quy định tại khoản 4, điều 12, Luật Chứng khoán.

Căn cứ Quyết định xử phạt VPHC số 197/QĐ-XPHC ngày 17/4/2026 đối với Công ty Cổ phần Đầu tư ITP, ngày 17/4/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 218/QĐ-UBCK đối với Công ty Cổ phần Đầu tư ITP về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư ITP bị cấm chào bán, phát hành chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 22/4/2026 theo quy định tại điểm a, khoản 3, và khoản 5, điều 306, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Công ty Cổ phần Đầu tư ITP bị cấm niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 22/4/2026 theo quy định tại điểm b, khoản 3, và khoản 5, điều 306, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN cũng cấm Công ty Cổ phần Đầu tư ITP hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 22/4/2026 theo quy định tại điểm c, khoản 3, và khoản 5, điều 306, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư ITP cũng bị UBCKNN cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 22/4/2026 theo quy định tại điểm đ, khoản 3, và khoản 5, điều 306, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.