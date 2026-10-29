Đề xuất xoá gần 10.000 tỷ đồng tiền chậm nộp cho doanh nghiệp chờ giải thể

Theo Bộ Tài chính, các doanh nghiệp ở trạng thái mã số thuế 03, 06 đa phần đã ngừng hoạt động, có đơn vị ngừng hoạt động trong thời gian dài, trên 10 năm, thực tế không có nguồn thu, không còn tài sản, không thể liên hệ với người đại diện theo pháp luật. Đồng thời, việc phải chịu áp lực tài chính khi thanh toán toàn bộ tiền nợ thuế và tiền chậm nộp khiến cho chủ doanh nghiệp không thể tiếp tục hoàn tất việc đóng mã số thuế.

Bộ Tài chính cho biết, tổng số nợ của doanh nghiệp chờ giải thể khoảng 27.805 tỷ đồng, trong đó khoảng 18.090 tỷ là nợ gốc và 9.715 tỷ đồng tiền chậm nộp. Do đó, tại tờ trình, Bộ đề xuất, xóa 9.715 tỉ đồng tiền chậm nộp, nhằm tạo điều kiện cho các DN hoàn tất giải thể, đồng thời, đáp ứng yêu cầu cấp bách về trao đổi thông tin theo yêu cầu mà Bộ Tài chính vừa công bố.

Đề xuất xoá gần 10.000 tỷ tiền chậm nộp cho doanh nghiệp chờ giải thể.

Để đủ điều kiện được áp dụng, người nộp thuế cần nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc đóng mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận chậm nhất vào ngày kết thúc thời hạn áp dụng Nghị quyết. Người nộp thuế đã thanh toán đủ tiền thuế nợ gốc chậm nhất vào ngày kết thúc thời hạn áp dụng Nghị quyết...

Trường hợp không còn tiền thuế nợ gốc phải thanh toán thì được xác định là đáp ứng điều kiện này trên cơ sở dữ liệu đã được cơ quan thuế đối chiếu, xác nhận. Dựa trên hồ sơ và dữ liệu trên hệ thống, cơ quan thuế sẽ xem xét các trường hợp cụ thể, số tiền chậm nộp thực tế được xóa phụ thuộc vào từng trường hợp đáp ứng điều kiện.

Cơ quan thuế sẽ thông báo kết quả xử lý tiền chậm nộp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt.

Trường hợp không đủ điều kiện xóa tiền chậm nộp, cơ quan thuế thông báo rõ lý do cho người nộp thuế. Định kỳ hàng tháng, cơ quan thuế công khai danh sách người nộp thuế được xử lý trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế gồm: tên, mã số thuế, địa chỉ, số tiền chậm nộp được xử lý.

Theo Bộ Tài chính, cơ chế xử lý có điều kiện này được kỳ vọng khuyến khích người nộp thuế trả đủ nợ gốc, hoàn tất thủ tục khôi phục hoạt động hoặc rút khỏi thị trường.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày được Quốc hội thông qua. Các chính sách áp dụng đến hết ngày 30/6/2028.